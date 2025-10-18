  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 18/10/2025 15:28

Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” cho nhiều học sinh, sinh viên

HNN - Bảo hiểm y tế học đường không chỉ giúp học sinh an tâm đến lớp mà còn là điểm tựa khi chẳng may đau ốm. Ở Huế, nhiều tấm lòng đã chung tay để mọi học sinh, dù khó khăn, đều được trao “phao cứu sinh” quý giá này.

Vì an sinh xã hội bền vữngSiết chặt chế tài, bảo vệ quyền lợi người lao độngBảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT 

Em Hồ Văn Nghĩa học sinh Trường Tiểu học An Lương Đông, xã Lộc An, thành phố Huế bị gãy mâm chày, gãy xương đòn, vào viện điều trị với chi phí trên 370 triệu đồng. Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trả 298 triệu đồng. Tương tự, em Nguyễn Thị Kim Chi, học sinh Trường THCS Phú Bài mắc hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng, chi phí chữa bệnh hơn 310 triệu đồng, trong đó quỹ BHYT chi trả hơn 248 triệu đồng...

Rõ ràng, tuy chưa đạt mức 100% nhưng số tiền mà BHYT chi trả lên tới hàng trăm triệu đồng cho Nghĩa và Kim Chi là vô cùng lớn. Phụ huynh em Hồ Văn Nghĩa chia sẻ, nếu không có “phao cứu sinh” từ BHYT thì gia đình không biết xoay xở ra sao.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học được thực hiện chủ yếu từ nguồn kinh phí trích lại từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Lợi ích thấy rõ khi y tế học đường không chỉ giúp học sinh, sinh viên và gia đình phát hiện bệnh kịp thời mà còn dự phòng nhiều căn bệnh nguy hiểm, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đảm bảo sức khỏe các em trong tương lai.

Những năm gần đây, nhiều mạnh thường quân, phụ huynh tại các trường học ở Huế đã huy động hàng trăm triệu đồng để trao tặng thẻ BHYT cho các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2025 - 2026, các trường học ở phường Phú Xuân huy động nguồn lực, đóng góp của thầy, cô giáo, hội cha mẹ học sinh cũng như sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trao tặng 167 thẻ BHYT, với tổng trị giá hơn 115 triệu đồng cho các học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường huy động được số tiền khá lớn để trao thẻ BHYT cho học sinh, như: Trường THCS Hàm Nghi hơn 36 triệu đồng; THCS Nguyễn Du hơn 24 triệu đồng…

Cô giáo Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: Mới đây, nhà trường đã huy động trên 50 triệu đồng từ Hội Cha mẹ học sinh, Quỹ Vòng tay bè bạn - Liên đội nhà trường cùng các nhà hảo tâm để tặng 80 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, 100% học sinh trong trường đều có thẻ BHYT. Cô Giang nhớ lại: "Nhiều năm trước, giáo viên chủ nhiệm phải cho phụ huynh mượn tiền mua thẻ BHYT cho con rồi trả góp mỗi tháng. Vẫn biết thêm việc cho cô giáo, nhưng lại là cách giúp học sinh không bị gián đoạn BHYT khi đau ốm. Thậm chí, có trường phải đi vận động để hỗ trợ viện phí cho học sinh bị bệnh".

Tuy nhiên, nỗi lo vẫn còn đó trong đầu năm học khi có không ít học sinh không mua thẻ BHYT dù mức đóng đã giảm từ 884.520 đồng/em ở năm học trước, nay giảm xuống còn 631.800 đồng/em/năm. Cách đóng cũng linh hoạt hơn khi phụ huynh có thể đóng theo quý.

Ngày 15/9/2025, UBND thành phố đã có Công văn số 12934/UBND-XH về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026. Để hoàn thành mục tiêu có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, UBND thành phố Huế đề nghị BHXH thành phố Huế chủ trì, phối hợp tổ chức đợt truyền thông cao điểm về BHYT học sinh, sinh viên; giúp cho phụ huynh, học sinh, sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi, từ đó chủ động tham gia BHYT để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Theo thống kê của BHXH thành phố Huế, 8 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT chi trả hơn 2.362 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT; trong đó, rất nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính được chi trả lên tới hàng trăm triệu đồng.

 

Tường Vy - Phước Ly
 Từ khóa:
Bảo hiểmy tếhọc sinhsinh viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Năng lực y tế cạn kiệt ở các vùng xung đột

Tại các vùng xung đột, hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, khi năng lực y tế cạn kiệt, các bệnh viện bị phá hủy và đội ngũ y, bác sĩ thiếu hụt. Việc bảo vệ và củng cố năng lực y tế cần được xem là một ưu tiên chiến lược, song hành cùng nỗ lực cứu trợ nhân đạo và phục hồi hòa bình. Trong đó, sự hỗ trợ từ các tổ chức đa phương toàn cầu và đối tác tại địa phương sẽ giúp giải quyết nhu cầu y tế cấp bách, đồng thời đặt nền móng cho những cải thiện lâu dài trong hệ thống y tế ở những khu vực này.

Năng lực y tế cạn kiệt ở các vùng xung đột
Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

Chiều 12/10, tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa và Thể thao phường Phú Xuân (TP. Huế), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá Nam sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 khu vực miền Trung.

Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025
Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên

Sáng 11/10, tại Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị “Phối hợp tăng cường giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường trường học an toàn”.

Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên
Chi trả bảo hiểm xã hội: Tiến tới không dùng tiền mặt

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Huế vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Chi trả bảo hiểm xã hội Tiến tới không dùng tiền mặt

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top