Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” cho nhiều học sinh, sinh viên

Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT

Em Hồ Văn Nghĩa học sinh Trường Tiểu học An Lương Đông, xã Lộc An, thành phố Huế bị gãy mâm chày, gãy xương đòn, vào viện điều trị với chi phí trên 370 triệu đồng. Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trả 298 triệu đồng. Tương tự, em Nguyễn Thị Kim Chi, học sinh Trường THCS Phú Bài mắc hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng, chi phí chữa bệnh hơn 310 triệu đồng, trong đó quỹ BHYT chi trả hơn 248 triệu đồng...

Rõ ràng, tuy chưa đạt mức 100% nhưng số tiền mà BHYT chi trả lên tới hàng trăm triệu đồng cho Nghĩa và Kim Chi là vô cùng lớn. Phụ huynh em Hồ Văn Nghĩa chia sẻ, nếu không có “phao cứu sinh” từ BHYT thì gia đình không biết xoay xở ra sao.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học được thực hiện chủ yếu từ nguồn kinh phí trích lại từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Lợi ích thấy rõ khi y tế học đường không chỉ giúp học sinh, sinh viên và gia đình phát hiện bệnh kịp thời mà còn dự phòng nhiều căn bệnh nguy hiểm, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đảm bảo sức khỏe các em trong tương lai.

Những năm gần đây, nhiều mạnh thường quân, phụ huynh tại các trường học ở Huế đã huy động hàng trăm triệu đồng để trao tặng thẻ BHYT cho các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2025 - 2026, các trường học ở phường Phú Xuân huy động nguồn lực, đóng góp của thầy, cô giáo, hội cha mẹ học sinh cũng như sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trao tặng 167 thẻ BHYT, với tổng trị giá hơn 115 triệu đồng cho các học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường huy động được số tiền khá lớn để trao thẻ BHYT cho học sinh, như: Trường THCS Hàm Nghi hơn 36 triệu đồng; THCS Nguyễn Du hơn 24 triệu đồng…

Cô giáo Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: Mới đây, nhà trường đã huy động trên 50 triệu đồng từ Hội Cha mẹ học sinh, Quỹ Vòng tay bè bạn - Liên đội nhà trường cùng các nhà hảo tâm để tặng 80 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, 100% học sinh trong trường đều có thẻ BHYT. Cô Giang nhớ lại: "Nhiều năm trước, giáo viên chủ nhiệm phải cho phụ huynh mượn tiền mua thẻ BHYT cho con rồi trả góp mỗi tháng. Vẫn biết thêm việc cho cô giáo, nhưng lại là cách giúp học sinh không bị gián đoạn BHYT khi đau ốm. Thậm chí, có trường phải đi vận động để hỗ trợ viện phí cho học sinh bị bệnh".

Tuy nhiên, nỗi lo vẫn còn đó trong đầu năm học khi có không ít học sinh không mua thẻ BHYT dù mức đóng đã giảm từ 884.520 đồng/em ở năm học trước, nay giảm xuống còn 631.800 đồng/em/năm. Cách đóng cũng linh hoạt hơn khi phụ huynh có thể đóng theo quý.

Ngày 15/9/2025, UBND thành phố đã có Công văn số 12934/UBND-XH về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026. Để hoàn thành mục tiêu có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, UBND thành phố Huế đề nghị BHXH thành phố Huế chủ trì, phối hợp tổ chức đợt truyền thông cao điểm về BHYT học sinh, sinh viên; giúp cho phụ huynh, học sinh, sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi, từ đó chủ động tham gia BHYT để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân.