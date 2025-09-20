Định vị thương hiệu du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe

Trải nghiệm giúp du khách cân bằng thân - tâm - trí ở Alba Wellness Valley By Fusion

Điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế

Bà Diana Clement (quốc tịch Anh) khi đến Huế đã kết hợp đến khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bà đã dành nhiều lời khen cho các y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện từ cách tiếp đón cho đến thăm khám tại Khoa Tai - Mũi - Họng cũng như chất lượng dịch vụ ở đây. Điều đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho một du khách đến từ nước ngoài như bà.

Khi xu hướng du lịch y tế - CSSK trở nên phổ biến, thì nhiều người lại nhắc đến Huế như một điểm đến hấp dẫn khi có cảnh quan đẹp và nhiều nguồn khoáng nóng tự nhiên (7 nguồn nước, trong đó có 2 nguồn nước nóng đã được khai thác, hình thành các khu nghỉ dưỡng). Điểm đặc biệt nữa là Huế còn sở hữu nền y học cổ truyền lâu đời và nét đặc sắc trong lịch sử phát triển của đông y ở Huế - nền Đông y phục vụ cung đình với y dược phát triển ở trình độ cao để kết hợp phát triển du lịch. Cùng với đó, sự phát triển của Tây y với hệ thống các bệnh viện có hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, đã làm nên sự khác biệt khi Huế khai thác sản phẩm du lịch y tế - CSSK.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, ngành du lịch đã hợp tác với Sở Y tế, Hội Đông y và Bệnh viện Trung ương Huế triển khai một số nhiệm vụ để phát triển du lịch y tế - CSSK. Điển hình là việc thành lập Trung tâm Thẩm mỹ Quốc tế và Viện Thái y Huế, phát triển dựa trên nền tảng Bệnh viện Y học cổ truyền.

Hiện nay, một số doanh nghiệp du lịch bước đầu khai thác, mở rộng các dịch vụ để hình thành các sản phẩm du lịch y tế - CSSK liên quan các tour về thiền, chữa lành và các mô hình kết hợp dịch vụ khám chữa bệnh theo hình thức Đông y cổ truyền với cơ sở mang tên Spatel D’Annam (Đại Nam Thái y viện); kết hợp giữa ẩm thực và phương pháp dưỡng tâm - thân như Tịnh Cư Cát Tường Quân, Alba Wellnes Valley by Fusion, Kobi Onsen Resort Hue…

Định vị thương hiệu

Đầu tháng 9 vừa qua, tại Diễn đàn Du lịch cấp cao trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế đã công bố Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch y tế hiệu quả và bền vững giai đoạn 2025 - 2030. Đây chính là cơ hội vàng để Việt Nam nói chung, các địa phương nói riêng định vị thương hiệu du lịch y tế trong bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Thực tế, Huế có nhiều tiềm năng phát triển du lịch y tế - CSSK, nhưng để xây dựng và định vị thương hiệu loại hình du lịch này vẫn còn nhiều việc phải làm. Các dịch vụ của loại hình du lịch y tế - CSSK mới được kết hợp khai thác trong tour, sản phẩm còn nhỏ lẻ, hiếm có các tour chuyên đề dành riêng cho du lịch y tế - CSSK; thiếu sự liên kết giữa các công ty lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, CSSK, vật lý trị liệu và thẩm mỹ...

Giải quyết vấn đề trên, cần có sự hợp lực của các bên liên quan, tập trung vào tiềm năng, thế mạnh của Huế để phát triển mô hình phù hợp. Hiện nay, trên thế giới có một số mô hình du lịch, điển hình 4 mô hình du lịch y tế là: Du lịch phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc ngoại hình; điều trị các bệnh nặng (tim mạch, ghép tạng...); du lịch y tế kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và mô hình du lịch y học cổ truyền gắn với CSSK. Trong 4 mô hình nói trên, trừ mô hình liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc ngoại hình (giai đoạn trước mắt chưa thể cạnh tranh được với các quốc gia trên thế giới) thì 3 mô hình còn lại, Huế có thể tập trung đầu tư nhờ những lợi thế về các điều kiện tự nhiên, nguồn dược liệu phong phú hay trình độ tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, trong tháng 8 vừa qua, Sở Du lịch đã phối hợp tổ chức buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế và Công ty cổ phần Daewon Cantavil (Hàn Quốc) nhằm thảo luận cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm du lịch - CSSK tại Huế. Các bên thống nhất sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng các gói dịch vụ du lịch y tế chuyên biệt, bao gồm: Khám sức khỏe tổng quát, điều trị chuyên khoa kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực Huế và chăm sóc hồi phục trong môi trường nghỉ dưỡng cao cấp.

Cùng với điều tích cực trên, thiết nghĩ ngành chức năng cần quy hoạch các điểm đến, cơ sở y tế hay cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch y tế và CSSK, trên cơ sở đó phát triển các sản phẩm du lịch y tế hay CSSK cụ thể. Sở Du lịch và các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xúc tiến, quảng bá, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp. Cùng với đó, địa phương cũng cần chủ động khai thác, xây dựng nhiều trải nghiệm du lịch - CSSK độc đáo dựa trên tài nguyên thiên nhiên và văn hóa; đồng thời, tăng cường đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân viên trong lĩnh vực du lịch y tế - CSSK, góp phần đưa thương hiệu du lịch Huế vang xa.