Xây dựng Việt Nam thành điểm đến có các dịch vụ y tế và du lịch uy tín

Du khách nước ngoài đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 12/9, Bộ Y tế thông tin, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch và y tế hiệu quả, bền vững giai đoạn 2025-2030, trong đó tập trung để xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành điểm đến có các dịch vụ du lịch và dịch vụ y tế uy tín trong khu vực và trên thế giới...

Theo đó, trong bản ghi nhớ hợp tác, hai bên hợp tác phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của ngành y tế và ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

40.000 người Việt thu nhập cao ra nước ngoài điều trị mỗi năm

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, thúc đẩy du lịch y tế, thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có khả năng chi trả giai đoạn 2025-2030.

Đề án này nhằm nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ của các bệnh viện đầu ngành, cấp chuyên sâu và các bệnh viện có điều kiện khác, tiến tới đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp quốc gia, quốc tế. Từ đó, từng bước đáp ứng và thu hút người nước ngoài khám, chữa bệnh tại Việt Nam, đồng thời giảm tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Theo ông Đức, nhiều nước đã thành công với mô hình du lịch y tế như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia…

Tuy nhiên, trong đề án, Bộ Y tế cũng cho hay, bên cạnh những thuận lợi, hệ thống các bệnh viện tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức cần được quan tâm khắc phục như về chất lượng bệnh viện, cơ chế tài chính… Thực trạng này khiến khoảng 40.000 người Việt Nam có thu nhập cao ra nước ngoài điều trị mỗi năm. Không chỉ gây thất thoát ngoại tệ, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống bệnh viện trong nước.

Ngoài ra, mặc dù đã được cải tạo, nâng cấp tại nhiều nơi, nhưng hệ thống hạ tầng, không gian và tiện ích tại nhiều bệnh viện vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của người nước ngoài và người bệnh có khả năng chi cao. Một số chuyên khoa cấp chuyên sâu đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến khả năng phát triển dịch vụ theo yêu cầu.

Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, thúc đẩy du lịch y tế, thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có khả năng chi trả giai đoạn 2025-20230 đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 15 bệnh viện trên toàn quốc (bao gồm cả công lập và tư nhân) đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (JCI hoặc tương đương), trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công lập. 100% các cơ sở khám, chữa bệnh tham gia thí điểm có bộ phận tiếp thị và truyền thông quốc tế, cung cấp thông tin bằng ít nhất 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Hàn).

Thúc đẩy du lịch y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay tại Việt Nam, hệ thống khám, chữa bệnh đã trải qua chặng đường 70 năm hình thành phát triển, đạt được nhiều thành tựu lớn nên việc xây dựng và triển khai đề án này có những thuận lợi, là tiền đề cho việc thực hiện đề án thành công.

Đội ngũ bác sỹ Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp ngang tầm thế giới như mổ robot, nội soi, ghép tạng, điều trị ung bướu, bệnh truyền nhiễm và các phẫu thuật chuyên sâu về mắt, tai mũi họng, tim mạch… Các bác sỹ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có tay nghề cao, được đồng nghiệp quốc tế đánh giá tích cực.

Các bác sỹ thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một số kỹ thuật như mổ nội soi tim, u tuyến giáp đã được nước ngoài đến học hỏi. Bên cạnh đó, y học cổ truyền Việt Nam có lịch sử lâu đời, với các danh y nổi tiếng như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông và các phương pháp điều trị cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt… đang dần được quốc tế công nhận và ứng dụng.

Trong 5 năm gần đây, chất lượng khám, chữa bệnh đã được cải thiện rõ rệt. Các bệnh viện tích cực triển khai đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức và thái độ ứng xử, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch và y tế hiệu quả, bền vững giai đoạn 2025-2030. Bản ghi nhớ nhằm xây dựng hệ thống gắn kết giữa dịch vụ y tế với dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng nhằm thu hút khách du lịch và phát huy tiềm năng, lợi thế về y học của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình dịch vụ du lịch kết hợp với dịch vụ y tế nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ du lịch y tế gắn với phát triển du lịch.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, bản hợp tác đặc biệt nhấn mạnh đến xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành điểm đến có các dịch vụ du lịch và dịch vụ y tế uy tín trong khu vực và trên thế giới, tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ du lịch, dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế phối hợp xây dựng, tham mưu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng; đồng thời hỗ trợ cơ sở y tế xây dựng chiến lược và các gói dịch vụ cụ thể thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ y tế…

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, ngành du lịch sẽ mở rộng, khuyến khích dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe kết nối với cơ sở y tế trong các cơ sở dịch vụ du lịch và hoạt động chuyên ngành; Ngành y tế tăng cường đầu tư dịch vụ chất lượng cao, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để đẩy mạnh thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh.

Ngành du lịch cũng đẩy mạnh chương trình quảng bá du lịch hằng năm, trọng tâm phối hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để giới thiệu thế mạnh y học của Việt Nam như: Y học cổ truyền, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, chuyên sâu…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngành y tế phối hợp ngành du lịch xây dựng các nội dung giới thiệu về tinh hoa y học của Việt Nam, các gói dịch vụ du lịch gắn với y tế phù hợp và tham gia các chương trình quảng bá du lịch trong và ngoài nước.../.