Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch bệnh

Cán bộ CDC Huế thực hiện công tác kiểm dịch quốc tế đối với du khách đến Huế bằng tàu du lịch tại Cảng Chân Mây

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, CDC Huế đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue giảm hơn 4,9 lần so với năm 2024, không ghi nhận trường hợp tử vong; không phát hiện ca sốt rét; không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Công tác giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch được triển khai kịp thời, đúng quy trình, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, sốt phát ban, ho gà, liên cầu lợn.

Hoạt động tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn tiêm chủng cho người dân. Các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm được triển khai đồng bộ, số người được phát hiện và quản lý bệnh ngày càng tăng. Công tác sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường được mở rộng tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị sớm. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, y tế trường học, vệ sinh môi trường, y tế lao động, y tế biển đảo và truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới về phương thức triển khai. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, từng bước phục vụ hiệu quả cho hoạt động chuyên môn.

Năm 2026, CDC Huế xác định tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, các bệnh mới nổi và nguy hiểm; giữ vững thành quả loại trừ sốt rét, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển và sân bay. Hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục được triển khai nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân CDC Huế

Cùng với đó, ngành y tế dự phòng thành phố phấn đấu duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em và phụ nữ mang thai đạt trên 90-95%. Các giải pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung sàng lọc, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường và một số bệnh ung thư tại cộng đồng. Việc nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng thông qua đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ then chốt.