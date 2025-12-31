  • Huế ngày nay Online
Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch bệnh

HNN.VN - Sáng 31/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm soát bệnh tật năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Cán bộ CDC Huế thực hiện công tác kiểm dịch quốc tế đối với du khách đến Huế bằng tàu du lịch tại Cảng Chân Mây 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, CDC Huế đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue giảm hơn 4,9 lần so với năm 2024, không ghi nhận trường hợp tử vong; không phát hiện ca sốt rét; không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Công tác giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch được triển khai kịp thời, đúng quy trình, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, sốt phát ban, ho gà, liên cầu lợn.

Hoạt động tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn tiêm chủng cho người dân. Các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm được triển khai đồng bộ, số người được phát hiện và quản lý bệnh ngày càng tăng. Công tác sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường được mở rộng tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị sớm. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, y tế trường học, vệ sinh môi trường, y tế lao động, y tế biển đảo và truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới về phương thức triển khai. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, từng bước phục vụ hiệu quả cho hoạt động chuyên môn.

Năm 2026, CDC Huế xác định tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, các bệnh mới nổi và nguy hiểm; giữ vững thành quả loại trừ sốt rét, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển và sân bay. Hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục được triển khai nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân CDC Huế 

Cùng với đó, ngành y tế dự phòng thành phố phấn đấu duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em và phụ nữ mang thai đạt trên 90-95%. Các giải pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung sàng lọc, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường và một số bệnh ung thư tại cộng đồng. Việc nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng thông qua đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Ngày 31/12, Công an TP. Huế tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tuyển chọn và phong cấp bậc hàm đối với nhân viên an ninh hàng không Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài vào Công an nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo.

Sáng 30/12, Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, năm 2025, tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn cơ bản ổn định; tiền lương và thưởng Tết của người lao động (NLĐ) tiếp tục có xu hướng tăng so với năm trước, không phát sinh tình trạng nợ lương.

Chiều 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của ngành KH&CN năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Huế năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

