Người dân Huế đón năm mới 2026 với “đại tiệc” nghệ thuật

Tiết mục mở màn chương trình Countdown chào đón năm mới 2026 diễn ra tại Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế

Đêm 31/12, dòng người rất đông kéo ra đường và tìm về Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế để tham dự chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026 trong tâm thế hân hoan, ngập tràn niềm vui và hy vọng.

So với mọi năm, thời tiết đêm tiễn biệt năm cũ để đón năm mới vô cùng lý tưởng, trời tạnh ráo và kèm chút se lạnh. Ngay từ chiều tối, mọi con đường dẫn về trung tâm thành phố và đặc biệt là khu vực Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế rất nhộn nhịp.

Tại khu vực này, một sân khấu hoành tráng được thiết kế và dàn dựng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sôi động. Chương trình nghệ thuật năm nay do BTC Festival Huế, UBND TP. Huế phối hợp với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tổ chức.

Đúng 21h, chương trình chính thức bắt đầu với sự góp mặt của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ban, ngành, đại diện đơn vị tài trợ và đông đảo người dân, du khách.

Lãnh đạo UBND TP. Huế tham dự, chung vui với người dân trong đêm tiễn năm cũ 2025, đón năm mới 2026

Với chủ đề “Tết tưng bừng - Mừng gắn kết”, chương trình năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Khắc Việt, Will, 7dnight, DJ Huy DX, MC Hoàng Phi, nghệ sĩ Xuân Định K.Y - người con của Huế.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Hương Trà cùng bạn bè tìm đến Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế từ khá sớm để tham dự chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026 tỏ ra hào hứng bởi sự hoành tráng từ không gian đến cách thức tổ chức. “Chương trình nghệ thuật vô cùng vui nhộn và người Huế chúng ta cũng rất hào hứng, mọi thứ rất trẻ trung, năng động”, anh Hùng nói.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, phần được nhiều người trông chờ nhất là khoảnh khắc đếm ngược để chào đón năm mới 2026. Những cái ôm, cái bắt tay, lời chúc đầu năm khép lại một đêm đại nhạc hội bùng cháy, mở ra cho Huế một năm mới với nhiều kỳ vọng và vận hội mới.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

Sân khấu nơi diễn ra chương trình Countdown chào đón năm mới 2026 với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tuyệt đẹp

Chương trình thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đem đến các phần trình diễn trẻ trung, sôi động

Hàng ngàn khán giả vây quanh sân khấu

Sự kết hợp âm thanh và ánh sáng tạo hiệu ứng sôi động của một đại tiệc nghệ thuật

Hệ thống màn hình lớn phục vụ khán giả

Khán giả đứng chật kín khu vực sân khấu dõi theo chương trình nghệ thuật và chờ đón khoảnh khắc năm mới 2026