Đội bóng đá Huế "thay máu" Ban huấn luyện

ClockThứ Năm, 01/01/2026 09:37
HNN.VN - Sáng 1/1/2026, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thông tin, Sở vừa thống nhất danh sách Ban huấn luyện (BHL) Đội bóng đá Huế và bố trí các chức danh đăng ký tham gia Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2026.

Bắt đầu lại từ hạng Nhì

 Tân HLV trưởng Đội bóng đá Huế Lê Chí Nguyện

Theo đó, BHL Đội bóng đá Huế gồm 6 thành viên, gồm các ông: Trần Quang Sang (Trưởng đoàn thi đấu), Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc kỹ thuật), Lê Chí Nguyện (Huấn luyện viên - HLV trưởng), Nguyễn Hoàng Linh (Trợ lý HLV), Nguyễn Văn Chiến (Trợ lý HLV), Nguyễn Văn Dũng (Trợ lý HLV – HLV thủ môn).

Trừ Trưởng đoàn thi đấu Trần Quang Sang và Trợ lý HLV Nguyễn Văn Chiến, danh sách BHL mùa bóng này có nhiều thay đổi so với trước đây.

Cụ thể, ở vị trí HLV trưởng Đội bóng đá Huế 2026, ông Lê Chí Nguyện (HLV trưởng U19) thay ông Nguyễn Đức Dũng (HLV trưởng Đội bóng đá Huế 2024 - 2025). Ông Nguyễn Đức Dũng chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật Đội bóng đá Huế 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – HLV trưởng U17 được bổ nhiệm Trợ lý HLV Đội bóng đá Huế 2026 và ông Nguyễn Văn Dũng - HLV thủ môn các tuyến trẻ đảm trách vị trí Trợ lý HLV, phụ trách HLV thủ môn đội 1.

Kết thúc Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2024 - 2025, Đội bóng đá Huế rớt hạng, phải xuống chơi tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026. Với việc “thay máu” phần lớn BHL, người hâm mộ kỳ vọng sẽ có “luồng gió mới” đưa Đội bóng đá Huế trở lại sân chơi hạng Nhất ngay sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì 2026.

HLV trưởng Đội bóng đá Huế 2026 Lê Chí Nguyện từng đảm trách HLV trưởng U13, U15, U17 và U19, cùng 3 lần liên tiếp dẫn dắt các tuyến U13, U15, U17 lọt vào vòng chung kết Quốc gia, trong đó, U15 giành HCĐ tại giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia năm 2022.
HÀN ĐĂNG
