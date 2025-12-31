Việt Nam năm 2025: 10 dấu ấn nổi bật

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu 10 dấu ấn nổi bật của Việt Nam năm 2025, trong đó có những dấu ấn đặc biệt, đột phá, mang tính cách mạng, lịch sử.

1. Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết chiến lược và việc tháo gỡ các vướng mắc về thể chế cơ bản hoàn thành

Cuối năm 2024 và trong năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá về đường lối, thể chế, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới: (1) Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024); (2) Hội nhập quốc tế (số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025); (3) Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025); (4) Phát triển kinh tế tư nhân (số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025); (5) Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025); (6) Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025); (7) Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025). Cùng với đó, chuẩn bị ban hành các nghị quyết về kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và về văn hóa.

Trong năm 2025, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi được đổi mới về cả tư duy, cách làm; nhiều "điểm nghẽn" được kịp thời tháo gỡ; cơ bản hoàn thành tháo gỡ các vướng mắc thể chế theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trên cơ sở các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ đã kịp thời trình Quốc hội thể chế hóa và ban hành các Chương trình hành động, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, phân công trách nhiệm và chỉ số đánh giá kết quả thực hiện.

Việc gắn chặt chương trình hành động với mốc thời gian, sản phẩm đầu ra và chỉ số đánh giá cụ thể đã giúp nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của các bộ, ngành và địa phương. Qua đó, các nghị quyết của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành chính sách, chương trình và kết quả thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện thể chế và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Chính phủ trình Quốc hội thông qua số lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 4,3 nghìn quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân); với tinh thần kiến tạo phát triển, xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm".

2. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Năm 2025, cả hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đây là cuộc cách mạng mà không có nhiều quốc gia đã làm được; không chỉ diễn ra trong khối Chính phủ mà bao trùm cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Quốc hội, lực lượng vũ trang đến Mặt trận Tổ quốc.

Từ đó tạo ra không gian phát triển kinh tế rộng mở; cắt giảm triệt để các khâu trung gian bất hợp lý; giảm mạnh biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ, tiết kiệm nguồn lực lớn cho ngân sách nhà nước; xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Cơ cấu Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm 13/13 tổng cục và tương đương; giảm 519 cục và tương đương (giảm 77,6%); giảm 219 vụ và tương đương (giảm 54,1%); giảm 3.303 chi cục và tương đương (giảm 91,7%); giảm 203 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 38%). Chính quyền 2 cấp còn 34 tỉnh, thành phố (giảm 29 cấp tỉnh); còn 3.321 xã, phường, đặc khu (giảm 6.714 cấp xã, gần 66,9%).

Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào nền nếp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang chủ động phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển. Đồng thời, lần đầu tiên toàn bộ Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không phải người địa phương.

3. Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu "Tự chủ chiến lược", thể hiện tầm nhìn chiến lược về chủ động hoạch định, dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển của đất nước trong thế giới nhiều biến động khó lường.

Dự thảo Báo cáo chính trị, lần đầu tiên tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, cùng các dự thảo văn kiện khác nhận được thêm gần 14 triệu ý kiến góp ý trực tiếp và trực tuyến qua VNeID, sau khi các tổ chức đảng và đảng viên góp ý. Trước đó, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành trước thời hạn.

Tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất thông qua Báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo Điều lệ và quy định của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

4. Tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 8%, thuộc nhóm cao nhất thế giới

Năm 2025 và cả giai đoạn 2021-205, những "cơn gió ngược" từ bên ngoài đã tác động trực tiếp, đa chiều và gay gắt đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, song kinh tế Việt Nam đã khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Năm 2025 - một năm vô cùng đặc biệt khi kinh tế thế giới biến động mạnh, xung đột địa chính trị leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 3,5% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trong khi nhiều quốc gia chật vật chống suy thoái, kinh tế Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục, cả năm ước đạt 8%, cao nhất trong nhiều năm qua và đưa Việt Nam vào nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới; tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhiều dấu ấn, kỷ lục mới trên các lĩnh vực, đặc biệt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt hơn 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và khẳng định vững chắc vai trò mắt xích quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển biến căn bản và mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở việc mở rộng về quy mô, phát triển về "lượng" mà đã đi vào chiều sâu, tạo nên những thay đổi tích cực, rõ nét về "chất".

Cũng trong năm 2025, đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 5.203 dự án, đất đai; trong đó 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70 nghìn ha đã được đưa vào khai thác, giải phóng nguồn lực rất lớn cho phát triển đất nước.

Về thu hút các nguồn lực quốc tế, những dấu ấn nổi bật là việc Việt Nam chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng; thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường mới nổi lên thị trường thứ cấp.

5. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá, ngoạn mục

Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển. Trong đó, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, làm thay đổi diện mạo đất nước từ Bắc chí Nam, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai.

Trong năm 2025, tổ chức 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025 với 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Gần 140 công trình lớn, trọng điểm quốc gia đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Trong đó, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; các dự án năng lượng trọng điểm; khai thác các dự án cảng biển lớn, các dự án bệnh viện lớn.

Đồng thời, khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai…

6. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống

Hạ tầng số đã có bước "nhảy vọt" về năng lực, công nghệ và chất lượng. Kinh tế số có bước phát triển vượt bậc; thương mại điện tử phát triển nhanh, tăng bình quân 20%/năm.

Chính phủ số được đẩy mạnh; dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện, chuyển từ bị động sang chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 36,8%. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 xếp hạng 71/193, tăng 15 bậc so với năm 2020.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đề án 06 tạo chuyển biến căn bản trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Cũng trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, công nghiệp quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, tiếp tục có bước đột phá mới; đánh dấu bước tiến vượt bậc, đột phá về công nghệ, khẳng định tính chủ động, sáng tạo, năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, hiện đại hóa nhiều vũ khí trang bị, mang thương hiệu Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Sự kiện khánh thành Nhà máy Sản xuất và Chế tạo động cơ ô tô Kim Long Motor (một trong những nhà máy chế tạo động cơ hiện đại nhất thế giới) tại Huế không chỉ là tin vui của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mà còn là một dấu mốc chiến lược và có ý nghĩa lâu dài, cho thấy Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn làm chủ các công nghệ lõi trong lĩnh vực cơ khí- chế tạo, thay vì dừng lại ở khâu lắp ráp.

Các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tiếp tục có bước phát triển đáng ghi nhận với nhiều sản phẩm có tiếng vang tích cực, nhiều sự kiện văn hóa đẳng cấp thế giới được tổ chức ở nhiều nơi, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân.

7. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, các hoạt động ngoại giao cấp cao đã diễn ra rất sôi động, xuyên suốt trong năm 2025, mang lại nhiều kết quả ấn tượng.

Các chuyến công tác đối ngoại mang tính chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tạo dấu ấn nổi bật.

Qua đó, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao giá trị chiến lược và vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới, nền chính trị toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia (New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, và Vương quốc Anh), Đối tác Chiến lược với 9 quốc gia (Cộng hòa Czech, Thụy Sĩ, Ba Lan, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Phần Lan, Kuwait và Algeria) và thêm 1 Đối tác toàn diện với Ai Cập.

Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 05 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20.

Việt Nam được quốc tế đánh giá là hình mẫu thành công trong phát triển và là một điểm sáng, một nhân tố tích cực về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Đã đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị đa phương cấp cao trong năm 2025 như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai (tháng 4/2025); Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì phát triển bền vững và các mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 (tháng 4/2025) và Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (tháng 10/2025).

8. Tổ chức rất thành công các ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất nước, đặc biệt là 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong toàn xã hội.

Thành công của hai sự kiện A50 và A80 không chỉ thể hiện năng lực tổ chức, điều hành tuyệt đối an toàn, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, mà còn tạo sức lan tỏa quốc tế sâu rộng, với sự tham dự của nhiều đoàn đại biểu, khách mời quốc tế, tổ chức đối tác và bạn bè truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, hình ảnh "biển người" rợp cờ đỏ sao vàng trên các tuyến phố, cùng hàng triệu trái tim cả nước hướng về các chương trình truyền hình trực tiếp, đã khẳng định sức mạnh bền chặt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nguồn động lực tinh thần to lớn để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Theo quyết định của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đã bố trí kinh phí gần 11 nghìn tỷ đồng tặng quà cho toàn thể Nhân dân nhân dịp Quốc khánh 2/9; tặng quà 400.000 đồng với người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi nhân dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

9. Xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai trở thành điểm sáng nổi bật trong công tác an sinh xã hội năm 2025

Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 5 năm 4 tháng với hơn 334.000 căn nhà; hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025, bảo đảm "an cư lạc nghiệp", mang lại hạnh phúc cho người dân; khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới.

Cuối năm, "chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa hơn 36 nghìn căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai thần tốc, huy động tổng lực sức mạnh cả hệ thống chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đấy". Dự kiến đến ngày 15/1/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ chiến dịch, vượt tiến độ đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết".

Cũng trong năm 2025, các chính sách dành cho người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Giai đoạn 2021 - 2025, đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội (chiếm 17% tổng chi ngân sách nhà nước). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 83). Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam xếp hạng 51/165, tăng 37 bậc so với năm 2016.

10. Ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ lịch sử

Năm 2025 được ghi nhận là một năm thiên tai phức tạp, dị thường và khắc nghiệt nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng – thủy văn của Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Theo số liệu thống kê chính thức, trong năm, trên Biển Đông đã xuất hiện 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gồm 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới — mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1961, vượt xa các kỷ lục trước đó. Hậu quả thiên tai để lại đặc biệt nặng nề: Hơn 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương; tổng thiệt hại kinh tế ước tính vượt 97.000 tỷ đồng (khoảng 3,2 tỷ USD).

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp đi thị sát, kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Chính phủ liên tục ban hành các công điện khẩn, tổ chức nhiều cuộc họp, trong đó nhiều cuộc họp từ nước ngoài trong đêm, với tinh thần "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, tập trung cao nhất cho con người.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an, thanh niên xung kích, cùng với sự hỗ trợ của đồng bào cả nước, sự tự lực, tự cường, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp đã thần tốc triển khai đồng bộ các giải pháp. Nhờ đó, hậu quả do thiên tai đã được hạn chế tới mức thấp nhất và từng bước được khắc phục, sớm ổn định lại tình hình Nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh./.