58 nhân viên an ninh hàng không được tuyển chọn vào Công an nhân dân

HNN.VN - Ngày 31/12, Công an TP. Huế tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tuyển chọn và phong cấp bậc hàm đối với nhân viên an ninh hàng không Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài vào Công an nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế trao quyết định tuyển chọn, tiếp nhận nhân viên an ninh hàng không vào Công an nhân dân. Ảnh: T.H

Lễ công bố quyết định tuyển chọn, tiếp nhận 58 nhân viên an ninh hàng không vào Công an nhân dân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an trong việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn hàng không - một lĩnh vực đặc thù, có tính chuyên môn cao và là nhiệm vụ mới được tiếp nhận.

Việc tuyển chọn, tiếp nhận được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn chặt chẽ về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức khỏe. Các cá nhân được tiếp nhận vào Công an nhân dân được bảo đảm chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước và ngành Công an; đồng thời được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ an ninh hàng không được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có lộ trình phát triển, rèn luyện và cống hiến lâu dài. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng an ninh hàng không chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó bền vững với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an toàn tuyệt đối cho các hoạt động hàng không dân dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố đề nghị các cá nhân được tuyển chọn nhanh chóng ổn định tư tưởng, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân, luôn khắc ghi rằng “Danh hiệu Công an nhân dân là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề; mỗi hành động, lời nói, tác phong công tác đều gắn với uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng yêu cầu cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng hình ảnh cán bộ quản lý xuất nhập cảnh “Tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Đồng thời, nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, chủ động học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng công tác công an; kết hợp chặt chẽ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực an ninh hàng không với yêu cầu, phương pháp công tác công an, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không một cách toàn diện, không để bị động, bất ngờ.

Minh Nguyên
