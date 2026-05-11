Thử nghiệm cánh tay robot phẫu thuật tự động trên mô hình động vật

Ca phẫu thuật diễn ra thành công

Trong quá trình triển khai, nhóm chuyên gia Khoa Chăn nuôi - Thú y đảm nhận công đoạn gây mê, đặt nội khí quản và duy trì tình trạng mê sâu ổn định cho heo suốt 6–8 giờ liên tục. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tiền phẫu và kiểm soát sinh hiệu đã tạo tiền đề tối ưu để các bác sĩ phẫu thuật thực hiện thành công nhiều kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phức tạp bằng hệ thống robot, bao gồm: cắt túi mật, cắt một phần gan và cắt đoạn dạ dày.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, các ca phẫu thuật thử nghiệm đều đạt kết quả bước đầu rất khả quan. Mô hình can thiệp trên heo được đánh giá là bước đệm lâm sàng đặc biệt quan trọng giúp kiểm định độ chính xác, tính an toàn cũng như khả năng vận hành ổn định của hệ thống robot phẫu thuật trước khi chính thức tiếp nhận, nghiệm thu và đưa vào áp dụng thực tế trong điều trị y khoa trên người.

Thành công của đợt thử nghiệm không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp liên ngành hiệu quả giữa hai đơn vị hàng đầu tại Thừa Thiên Huế, mà còn mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu y sinh học, ứng dụng công nghệ cao vào y học hiện đại.

Hoạt động này cũng tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh Khoa Chăn nuôi - Thú y, đồng thời góp phần thúc đẩy Bệnh viện Trung ương Huế tiến gần hơn tới mục tiêu làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật tự động tiên tiến bậc nhất hiện nay.