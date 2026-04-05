Dâng hương tưởng niệm ngày Đại danh y Tuệ Tĩnh viên tịch

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Thiền sư Tuệ Tĩnh cho nền y học dân tộc. Ông là người đặt nền móng cho tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” - sử dụng cây thuốc bản địa để chữa bệnh cho người Việt. Những công trình y học nổi tiếng của ông như "Nam dược thần diệu" và "Hồng Nghĩa Giác tư y thư" đến nay còn nguyên giá trị, trở thành nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu và phát triển y học cổ truyền.

Không chỉ là danh y lỗi lạc, Thiền sư Tuệ Tĩnh còn là tấm gương sáng về y đức, luôn đặt sức khỏe và tính mạng người bệnh lên hàng đầu. Tại buổi lễ, các hội viên đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị nhân văn sâu sắc mà ông để lại, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong việc kế thừa, phát huy tinh hoa y học dân tộc.

Đại diện Hội Đông y TP. Huế cho biết, lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn là cơ hội để đội ngũ thầy thuốc Đông y tiếp tục củng cố tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, không ngừng rèn luyện “Y đức - Y thuật”. Hội xác định thời gian tới sẽ đẩy mạnh ứng dụng, kết hợp hiệu quả giữa Đông y và Tây y, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.