Phường An Cựu dâng hương kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lãnh đạo phường An Cựu dâng hương tại Tượng đài Quang Trung

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung cùng nghĩa quân Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của dân tộc.

Trước anh linh vị anh hùng dân tộc, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chiến công hiển hách mùa xuân Kỷ Dậu 1789 - chiến thắng đã đập tan cuộc xâm lược của quân Thanh, làm rạng rỡ non sông, để lại dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, là một trong những chiến công vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế Quang Trung, nghĩa quân Tây Sơn đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc Hà, đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược.

Sự kiện này không chỉ là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và tài thao lược kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những giá trị lịch sử ấy đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự, tiếp tục soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thông qua hoạt động dâng hương, dâng hoa, phường An Cựu mong muốn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, đồng thời khơi dậy ý chí đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ và Nhân dân địa phương.