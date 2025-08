Công khai danh sách 7 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Cao Việt Hoàng bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng. (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm)

Theo đó, Công ty TNHH Minh Kiến (địa chỉ: 725/3 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 4 triệu đồng do vi phạm về nhãn sản phẩm phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BƠ 1127 (ngày sản xuất: 5/2/2025, hạn sử dụng 4/2/2026, ngày đóng gói và chiết rót: 5/2/2025), bản tự công bố sản phẩm số 27/MINHKIEN/2024 ngày 30/12/2024, Thông báo số 2,3/2025/CV-MK điều chỉnh nội dung tự công bố sản phẩm ngày 20/3/2025 và sản phẩm phụ gia thực phẩm HƯƠNG CÀ PHÊ 1312 (ngày sản xuất: 10/1/2025, hạn sử dụng 9/1/2026, ngày đóng gói và chiết rót: 10/1/2025, bản tự công bố sản phẩm số 13/MINHKIEN/2024 ngày 7/11/2024, Thông báo số 02,03/2025/CV-MK điều chỉnh nội dung tự công bố sản phẩm ngày 20/3/2025.

Ngoài việc bị phạt tiền, Công ty TNHH Minh Kiến còn phải thu hồi, tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với 2 lô sản phẩm trên và buộc công ty nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ là 748.000 đồng.

Cơ sở thứ 2 vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là Công ty TNHH Vĩnh Nam Anh (địa chỉ: 65/1, Ấp 1, Bùi Công Trừng, xã Nghị Bình, huyện Hóc Môn (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm về quảng cáo sản phẩm phụ gia thực phẩm CALCIUM GLUCONATE; bản tự công bố sản phẩm số 19/Vĩnh Nam Anh/2019 ngày 8/7/2019, công văn bổ sung sau công bố số: 01/2021/CV-VNA ngày 12/1/2021, 09/2021/CV-VNA ngày 6/5/2021.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Cục An toàn thực phẩm buộc Công ty TNHH Vĩnh Nam Anh cải chính thông tin; tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sản phẩm phụ gia thực phẩm CALCIUM GLUCONATE vi phạm trên website https://vinhnamanh.com.vn.

Hàng nghìn hộp có dán nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được người dân phát hiện vứt tràn lan ra vỉa hè đường Nguyễn Lân, phường Khương Mai, Thanh Xuân (Hà Nội).

Cơ sở vi phạm thứ ba là Công ty TNHH Liên Sen (địa chỉ: 19, đường 44, khu phố 1, tổ 6, Quận 8 (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm về nhãn và điều kiện an toàn thực phẩm với 4 lô sản phẩm phụ gia thực phẩm, gồm: Monosodium L-Glutamate, quy cách đóng gói: 25kg, số lô D2502060-13X, ngày sản xuất: 26/2/2025, hạn sử dụng: 25/2/2028; Bản tự công bố sản phẩm số 11/LienSen/2023 ngày 8/11/2023, công văn bổ sung sau công bố ngày 26/11/2024 và ngày 26/3/2025.

Monosodium L-Glutamate Bột ngọt (mì chính) Han'ei Suru, quy cách đóng gói 1kg, ngày sản xuất: 26/2/2025, hạn sử dụng: 25/2/2027, Bản tự công bố sản phẩm số 01/LienSen/2024 ngày 25/10/2024, công văn bổ sung sau công bố ngày 26/3/2025;

Monosodium L-Glutamate Bột ngọt (mì chính) Han'ei Suru, quy cách đóng gói 300g, ngày sản xuất: 26/2/2025, hạn sử dụng: 25/2/2027; Bản tự công bố sản phẩm số 01/LienSen/2024 ngày 4/6/2024, công văn bổ sung sau công bố ngày 26/3/2025;

Monosodium L-Glutamate Bột ngọt (mì chính) Kjmoto, quy cách đóng gói 350g, ngày sản xuất: 26/2/2025, hạn sử dụng: 25/2/2027, Bản tự công bố sản phẩm số 01/LienSen/2024 ngày 4/6/2024, công văn bổ sung sau công bố ngày 26/3/2025.

Ngoài việc bị phạt tiền, Công ty TNHH Liên Sen còn phải thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với các sản phẩm.

Cơ sở vi phạm thứ tư là Công ty cổ phần Dịch vụ khoa học công nghệ Thế Kỷ Mới (địa chỉ trụ sở chính: số 275 Quốc Lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 75 triệu đồng do không tuân thủ các quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được phê duyệt hoặc đã đăng ký theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền 75 triệu đồng, Cục An toàn thực phẩm buộc Công ty cổ phần Dịch vụ khoa học công nghệ Thế Kỷ Mới thu hồi 122 phiếu kết quả thử nghiệm đối với vi phạm nêu trên và buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm là 15.084.000 đồng.

Cơ sở vi phạm thứ sáu là Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO (địa chỉ: số E4-2 Lê Văn Tưởng, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (cũ), thành phố Cần Thơ cũng bị phạt 75 triệu đồng do vi phạm về thực hiện đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước ngoài lĩnh vực đã được chỉ định. Đồng thời, Công ty này cũng bị tước quyền sử dụng Quyết định số 72/QĐ-ATTP ngày 21/3/2024 của Cục An toàn thực phẩm về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO phải thu hồi kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vùng Tàu (cũ) gồm 280 báo cáo kết quả thử nghiệm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm nêu trên, số tiền phải nộp lại là 70,5 triệu đồng.

Cuối cùng, Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Cao Việt Hoàng (địa chỉ: phòng 101 tầng 1 nhà 5NV3, khu đô thị Lideco, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4340/2023/ĐKSP ngày 11/5/2023.

Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Cao Việt Hoàng buộc phải cải chính thông tin; tháo gỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng trên website: https://phattriencaoviethoang.com.