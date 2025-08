Siết chặt kiểm tra cơm ca công nhân

Từ tháng 7/2025, Công an cấp xã được quyền đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú

Thông tư mới của Bộ Công an bổ sung quy định Công an cấp xã được "định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú". Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.