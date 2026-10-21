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ClockThứ Sáu, 23/10/2026 12:55

Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu

HNN.VN - Sáng 23/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026, quy tụ các chuyên gia, bác sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều cơ sở y tế trong nước. Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu trong khu vực.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng hội thảo.

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía BVTW Huế có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, cùng lãnh đạo các trung tâm, khoa, phòng và đội ngũ chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành nội soi.

Diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/10, hội thảo tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) cơ bản và nâng cao, siêu âm nội soi (EUS) trong chẩn đoán và can thiệp, cùng các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp. Đây là những kỹ thuật hiện đại, có vai trò quan trọng trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý đường tiêu hóa, gan mật và tụy.

Lãnh đạo BVTW Huế trao giấy khen cho Giáo sư Thawee Ratanachu- Ek, Cố vấn cao cấp Trung tâm Nội soi tiêu hóa và khoa ngoại, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan).

Trong đó, ERCP là một trong những kỹ thuật can thiệp chuyên sâu được chú trọng tại hội thảo. Phương pháp này giúp điều trị nhiều bệnh lý như lấy sỏi ống mật chủ, tán sỏi lớn, đặt stent giải quyết tình trạng tắc mật do khối u, điều trị hẹp đường mật, rò mật sau phẫu thuật và dẫn lưu ống tụy. Ưu điểm của ERCP là hạn chế can thiệp phẫu thuật mở, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện, phục hồi nhanh hơn, đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi và người mắc nhiều bệnh lý nền.

Bên cạnh đó, siêu âm nội soi (EUS) cho phép quan sát chi tiết các cơ quan như tụy, đường mật, túi mật, hạch và thành ống tiêu hóa. Kỹ thuật này hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương, đánh giá giai đoạn ung thư đường tiêu hóa, chọc hút tế bào phục vụ chẩn đoán và thực hiện nhiều thủ thuật can thiệp như dẫn lưu nang giả tụy, dẫn lưu đường mật trong những trường hợp không thể thực hiện ERCP.

Việc phối hợp ERCP và EUS góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, tăng hiệu quả can thiệp và hạn chế biến chứng. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả các kỹ thuật này, các cơ sở y tế cần có hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu. Vì vậy, việc trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và tăng cường hợp tác giữa các trung tâm nội soi trong khu vực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển chuyên môn.

Theo chương trình, các chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển ERCP và EUS tại mỗi quốc gia; đồng thời trình bày các báo cáo chuyên đề về giảm biến chứng viêm tụy cấp sau can thiệp, phối hợp hai kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị tắc nghẽn đường mật - tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy…

Là một trong sáu bệnh viện trọng điểm quốc gia được ưu tiên đầu tư phát triển hướng tới tầm khu vực và thế giới, BVTW Huế hiện có thế mạnh trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa và nội soi can thiệp. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ERCP, EUS, lấy và tán sỏi đường mật qua nội soi đã được bệnh viện làm chủ; một số kỹ thuật từng được triển khai lần đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nay đã trở thành thường quy. Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, Trung tâm Nội soi còn tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm cho các cơ sở y tế trong nước và quốc tế.

Thông qua hội thảo, BVTW Huế tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế. Qua đó, góp phần giúp người bệnh tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp chẩn đoán, điều trị ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
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