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ClockThứ Sáu, 18/09/2026 17:54

Hội nghị ELSA 2026 quy tụ hơn 800 đại biểu tham dự tại Huế

HNN.VN - Ngày 18/9, tại TP. Huế diễn ra Hội nghị Khoa học Phẫu thuật Nội soi và Nội soi châu Á năm 2026 (ELSA 2026) với chủ đề “Nâng cao phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS) thông qua đổi mới”. Sự kiện thu hút hơn 800 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế, quy tụ nhiều chuyên gia, phẫu thuật viên cùng trao đổi, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, phẫu thuật Robot và các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.

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Trao cờ đăng cai Hội nghị ELSA 2027 cho Đài Loan 

Diễn ra từ ngày 17-19/9, ELSA 2026 là cơ hội để các chuyên gia, phẫu thuật viên Việt Nam tăng cường kết nối với đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Thông qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, đội ngũ chuyên môn trong nước có điều kiện tiếp cận những tiến bộ mới về kỹ thuật, công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tại Việt Nam.

Việc lựa chọn TP. Huế làm địa điểm tổ chức ELSA 2026 cũng mở ra cơ hội tăng cường giao lưu học thuật, mở rộng hợp tác chuyên môn và chuyển giao tri thức giữa các chuyên gia, cơ sở y tế Việt Nam với các trung tâm y khoa trong khu vực. Đây đồng thời là dịp để giới thiệu với cộng đồng chuyên ngành quốc tế về năng lực chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của y học Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, cờ đăng cai Hội nghị ELSA được trao cho Đài Loan, đơn vị đăng cai sự kiện vào năm 2027. Hoạt động này đánh dấu sự tiếp nối giữa các kỳ hội nghị, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, chia sẻ và kết nối của cộng đồng phẫu thuật nội soi châu Á.

ELSA 2026 không chỉ là diễn đàn khoa học để các chuyên gia, phẫu thuật viên cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. Huế, con người Việt Nam và những bước phát triển của nền y học Việt Nam tới bạn bè, đồng nghiệp quốc tế. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối với cộng đồng phẫu thuật nội soi khu vực và quốc tế, đồng thời giới thiệu những thành tựu trong chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác y tế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
nội soihội nghịy tế
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