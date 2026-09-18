Hội nghị ELSA 2026 quy tụ hơn 800 đại biểu tham dự tại Huế

Trao cờ đăng cai Hội nghị ELSA 2027 cho Đài Loan

Diễn ra từ ngày 17-19/9, ELSA 2026 là cơ hội để các chuyên gia, phẫu thuật viên Việt Nam tăng cường kết nối với đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Thông qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, đội ngũ chuyên môn trong nước có điều kiện tiếp cận những tiến bộ mới về kỹ thuật, công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tại Việt Nam.

Việc lựa chọn TP. Huế làm địa điểm tổ chức ELSA 2026 cũng mở ra cơ hội tăng cường giao lưu học thuật, mở rộng hợp tác chuyên môn và chuyển giao tri thức giữa các chuyên gia, cơ sở y tế Việt Nam với các trung tâm y khoa trong khu vực. Đây đồng thời là dịp để giới thiệu với cộng đồng chuyên ngành quốc tế về năng lực chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của y học Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, cờ đăng cai Hội nghị ELSA được trao cho Đài Loan, đơn vị đăng cai sự kiện vào năm 2027. Hoạt động này đánh dấu sự tiếp nối giữa các kỳ hội nghị, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, chia sẻ và kết nối của cộng đồng phẫu thuật nội soi châu Á.

ELSA 2026 không chỉ là diễn đàn khoa học để các chuyên gia, phẫu thuật viên cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. Huế, con người Việt Nam và những bước phát triển của nền y học Việt Nam tới bạn bè, đồng nghiệp quốc tế. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối với cộng đồng phẫu thuật nội soi khu vực và quốc tế, đồng thời giới thiệu những thành tựu trong chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác y tế.