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ClockThứ Năm, 17/09/2026 12:45

Cập nhật tiến bộ mới trong ngoại khoa và phẫu thuật nội soi

HNN.VN - Sáng 17/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 (VASEL 2026), với chủ đề “Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi”.

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Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng hội nghị. 

Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; GS.TS. Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam; lãnh đạo Bộ Y tế, các chuyên gia y tế, nhà khoa học cùng khoảng 700 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/9, hội nghị có chủ đề “Đổi mới công nghệ, tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi”. Đây là diễn đàn chuyên môn nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới trong ngoại khoa hiện đại và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thực hành lâm sàng.

Có hơn 260 bài báo cáo được lựa chọn trình bày tại hội nghị, với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ, bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, điều dưỡng chuyên khoa đến từ nhiều bệnh viện chuyên ngành Ngoại, Sản, Ung bướu, Nhi, các bệnh viện đa khoa công lập và tư thục. Các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ có nền y học phát triển cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm.

 Trình diễn mô hình thực hành phẫu thuật nội soi tại khu vực triển lãm

Các báo cáo được trình bày tại 9 hội trường và một phiên video, tập trung vào nhiều lĩnh vực của ngoại khoa và phẫu thuật nội soi. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung về ứng dụng phẫu thuật robot trong điều trị bệnh lý đường tiêu hóa, tiết niệu, sản - phụ khoa, phổi - trung thất; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ quyết định lâm sàng, phân tích y văn và định vị phẫu thuật; kỹ thuật dựng và in 3D phục vụ lập kế hoạch phẫu thuật các khối u ở vị trí phức tạp.

Trong khuôn khổ sự kiện, BVTW Huế phối hợp với Ban Chấp hành Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Châu Á tổ chức Hội nghị Phẫu thuật Nội soi châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên diễn ra tại TP. Huế. Nhiều chương trình ký kết hợp tác cũng được triển khai giữa Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, BVTW Huế, Bệnh viện Việt Đức với Hiệp hội các Phẫu thuật viên Nội soi Tiêu hóa Ấn Độ và Trung tâm đào tạo Phẫu thuật Nội soi và Phẫu thuật Robot Châu Á.

VASEL 2026 hướng đến tăng cường trao đổi học thuật, tiếp cận các kỹ thuật cao, đồng thời thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ số trong ngoại khoa và phẫu thuật nội soi. Qua đó, hội nghị góp phần cập nhật năng lực chuyên môn và hướng tới nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnhội nghịnội soi
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