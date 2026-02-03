  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 03/02/2026 09:51

Sở Y tế khuyến cáo không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen nghi là hàng giả

HNN.VN - Sở Y tế TP. Huế vừa có công văn gửi các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập và các đơn vị kinh doanh thuốc trên địa bàn, đề nghị tăng cường khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen do nghi ngờ là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Siết chặt an toàn thực phẩm dịp TếtGiới thiệu 100 sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm được bảo hộ thương hiệuThanh Hóa: Khởi tố vụ án, điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Sản phẩm Colasta Collagen .

Theo Sở Y tế, việc khuyến cáo được thực hiện trên cơ sở Công văn số 168/ATTP-PCTTR ngày 29/1/2025 của Cục An toàn thực phẩm. Qua thông tin tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, các mẫu sản phẩm Colasta Collagen đang lưu thông trên thị trường có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm được xác định có tên là "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen", do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ LASA (địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng cũ - Hà Nội) công bố. Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Medistar Việt Nam, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Sản phẩm có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 6439/2022/ĐKSP, cấp ngày 14/11/2022.

Trước những thông tin nêu trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế, cơ sở kinh doanh dược và thực phẩm chức năng chủ động rà soát, kịp thời ngừng kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm Colasta Collagen cho đến khi có thông báo chính thức hoặc kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân để nâng cao cảnh giác, tránh mua và sử dụng các sản phẩm chưa được xác minh rõ ràng về chất lượng.

Sở Y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chỉ mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thực phẩmchức năngsở y tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các bộ họp tháo gỡ vướng mắc về thông quan thực phẩm

Chiều 2/2, Bộ Y tế cùng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện hữu liên quan đến thực phẩm nhập khẩu, chủ yếu là nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống và bánh kẹo.

Các bộ họp tháo gỡ vướng mắc về thông quan thực phẩm
Hơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo thống kê nhanh của Cục Hải quan, riêng trong ngày 30/1/2026, tại các cửa khẩu biên giới đường bộ và đường thủy hiện đang tồn đọng hơn 1.300 phương tiện (bao gồm xe ô-tô, ghe, thuyền) chở nông sản tươi sống và thực phẩm nhập khẩu chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan.

Hơn 1 300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm
Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do virus Nipah

Ngày 29/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống bệnh do virus Nipah.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do virus Nipah
Siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết

Những ngày giáp tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường sôi động nhất trong năm, khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Cùng với đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động, quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top