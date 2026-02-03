Sở Y tế khuyến cáo không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen nghi là hàng giả

Sản phẩm Colasta Collagen .

Theo Sở Y tế, việc khuyến cáo được thực hiện trên cơ sở Công văn số 168/ATTP-PCTTR ngày 29/1/2025 của Cục An toàn thực phẩm. Qua thông tin tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, các mẫu sản phẩm Colasta Collagen đang lưu thông trên thị trường có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm được xác định có tên là "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen", do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ LASA (địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng cũ - Hà Nội) công bố. Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Medistar Việt Nam, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Sản phẩm có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 6439/2022/ĐKSP, cấp ngày 14/11/2022.

Trước những thông tin nêu trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế, cơ sở kinh doanh dược và thực phẩm chức năng chủ động rà soát, kịp thời ngừng kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm Colasta Collagen cho đến khi có thông báo chính thức hoặc kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân để nâng cao cảnh giác, tránh mua và sử dụng các sản phẩm chưa được xác minh rõ ràng về chất lượng.

Sở Y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chỉ mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.