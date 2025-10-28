Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng

Tập phục hồi rối loạn ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ ở Bệnh viện Phục hồi chức năng

Yên tâm điều trị gần nhà

Sau một lần bị tai nạn giao thông, chị Nguyễn Thị Lệ (xã Quảng Điền) gặp nhiều khó khăn trong vận động. Gần hai năm qua, chị đều đặn đến Trung tâm Y tế (TTYT) Quảng Điền để tập PHCN và được các bác sĩ hướng dẫn chế độ dinh dưỡng. “Nhờ được tập gần nhà, tôi không phải đi xa vất vả, lại được theo dõi sát sao nên sức khỏe cải thiện rõ rệt, vận động dễ dàng hơn trước nhiều”, chị Lệ chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có được thuận lợi ấy. Anh Nguyễn Hữu Dũng ở xã Đan Điền có con nhỏ bị rối loạn ngôn ngữ. Mặc dù sinh sống gần TTYT Quảng Điền, song anh vẫn phải đưa con lên Bệnh viện PHCN TP. Huế điều trị, vì Trung tâm chưa có đủ thiết bị chuyên dụng. “Mỗi lần đi xa rất tốn kém và ảnh hưởng đến công việc, việc học của con. Nếu được điều trị gần nhà, sẽ thuận tiện hơn cho cả 2 bố con”, anh Dũng bày tỏ.

Bác sĩ Nguyễn Đình Trí, Trưởng khoa Y học cổ truyền - PHCN, TTYT Quảng Điền cho biết, hiện Trung tâm đang điều trị các bệnh như cứng khớp sau phẫu thuật, di chứng tai biến, các bệnh lý xương khớp thông thường. Riêng những trường hợp rối loạn ngôn ngữ và tự kỷ vẫn phải chuyển tuyến vì chưa đủ thiết bị và nhân lực chuyên sâu.

Theo ThS.BS. Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc TTYT Quảng Điền, Trung tâm hiện có 120 giường bệnh, điều trị nội trú cho 130 - 140 bệnh nhân và tiếp nhận hơn 300 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. “Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch đầu tư thêm thiết bị tập PHCN, máy móc chuyên ngành y học cổ truyền - PHCN; đồng thời tăng cường đào tạo, điều phối bác sĩ giữa Trung tâm và các trạm y tế để giảm tải cho tuyến trên”, bác sĩ Nhân thông tin.

Tại Trạm Y tế phường Phong Phú (TP. Huế), mỗi ngày có gần chục người dân đến điều trị các bệnh xương khớp, cổ vai gáy bằng điện châm, xoa bóp bấm huyệt. Bác sĩ Nguyễn Công Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế phường cho biết: “Nếu được đầu tư thêm các trang, thiết bị hiện đại, chúng tôi có thể điều trị hiệu quả hơn cho những bệnh nhân nặng và giúp họ không phải chuyển tuyến”.

Nỗ lực tăng cường thiết bị

Bệnh viện PHCN TP. Huế là nơi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các địa phương lân cận, đặc biệt là nhóm bệnh nhi rối loạn phát triển, di chứng tai biến nặng. Mỗi ngày, hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, khiến cơ sở vật chất nhiều thời điểm bị quá tải.

ThS.BS. Nguyễn Khoa Nguyên, Giám đốc Bệnh viện PHCN TP. Huế cho biết, với định hướng trở thành bệnh viện chuyên sâu về PHCN, thời gian qua đơn vị đã đầu tư nhân lực, phát triển chuyên môn, bổ sung nhiều thiết bị hiện đại. “Chúng tôi có đội ngũ chuyên môn mạnh, trình độ chuyên sâu, song nguồn lực hạn chế nên chưa thể đáp ứng hết nhu cầu. Đặc biệt, nhóm trẻ tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ ngày càng tăng, trong khi cơ sở tập luyện và đội ngũ trị liệu ngôn ngữ chưa đủ nên nhiều em phải chờ đợi”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyên, trước xu hướng già hóa dân số và nhu cầu điều trị phục hồi sau đột quỵ, Bệnh viện đang đề xuất mở thêm khoa Lão khoa và mở rộng các phòng tập chuyên biệt. “Hiện có gần 100 trẻ tự kỷ đang được điều trị thường xuyên, trong khi danh sách chờ vẫn rất dài. Nếu được đầu tư mở rộng, chúng tôi sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, đồng thời giảm tải cho các cơ sở y tế khác”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, nhu cầu PHCN đang tăng nhanh, không chỉ ở người cao tuổi mà cả ở người trẻ sau tai nạn, sau phẫu thuật hoặc gặp rối loạn phát triển. Trong khi đó, tuyến y tế cơ sở - nơi gần dân nhất lại thiếu trang thiết bị, phòng tập và nhân lực chuyên ngành. Việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở đến tuyến trên không chỉ giúp người bệnh thuận tiện điều trị mà còn góp phần giảm tải hệ thống y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngành y tế TP. Huế đang hướng tới xây dựng mạng lưới PHCN thống nhất, kết nối giữa tuyến cơ sở và tuyến trên, trong đó chú trọng đào tạo chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Khi hệ thống này được hoàn thiện, người dân sẽ được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nhất là trong mùa đông - thời điểm các bệnh lý cơ xương khớp, di chứng thần kinh thường gia tăng.