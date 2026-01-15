  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Kinh tế châu Âu phục hồi ấn tượng

ClockThứ Ba, 03/02/2026 14:45
Kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) ghi nhận dấu hiệu phục hồi ấn tượng khi tăng trưởng vượt các dự báo. Với mức 1,5% trong năm 2025, đây là năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp của Eurozone, bất chấp một năm đầy biến động với những thách thức từ tranh chấp thương mại và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026Điểm sáng trong “bức tranh kinh tế” châu Âu

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế Eurozone khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng 1,5%, cao hơn dự báo của Ủy ban châu Âu (1,3%) và Bloomberg (1,4%). Trong quý IV, Eurozone tăng trưởng 0,3% - mức cao nhất trong hơn hai năm. Tây Ban Nha dẫn đầu với mức tăng 0,8%, vượt kỳ vọng 0,6%. Đức tăng trưởng 0,3%, cao hơn dự báo, trong khi Pháp đạt 0,2%, bất chấp những bất ổn chính trị.

Đà tăng trưởng của Eurozone chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ, bù đắp cho sự suy giảm của ngành sản xuất. Lĩnh vực dịch vụ được dự báo tiếp tục tăng trưởng vừa phải trong năm 2026, còn sản xuất có thể hưởng lợi từ nhu cầu đối với thiết bị quốc phòng và máy móc xây dựng, qua đó giúp kinh tế khu vực tăng trưởng trên 1%, dù chưa mạnh. Sự mở rộng của ngành dịch vụ cũng thúc đẩy thị trường lao động, với tốc độ tạo việc làm đạt mức cao nhất trong 16 tháng.

Sự phục hồi của kinh tế Eurozone thắp lên kỳ vọng cho năm 2026, khi chỉ số tâm lý kinh doanh cải thiện nhờ đà phục hồi của hai nền kinh tế lớn nhất là Đức và Pháp. Dù chịu tác động từ căng thẳng thương mại với Mỹ, cạnh tranh toàn cầu gia tăng và bất ổn quân sự ở biên giới phía Đông, triển vọng kinh tế khu vực được củng cố bởi kế hoạch chi tiêu lớn của Đức cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Eurozone cũng ghi nhận nhiều tín hiệu thuận lợi như lĩnh vực công nghiệp ổn định hơn, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, chi tiêu hộ gia đình gia tăng và lạm phát tiến gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Trong bối cảnh lạm phát gần đạt mục tiêu, lãi suất ở mức vừa phải và triển vọng tăng trưởng khả quan, ECB có dư địa duy trì chính sách tiền tệ ổn định trong năm 2026, trừ khi xuất hiện các cú sốc bất ngờ.

Bên cạnh các tín hiệu tích cực, kinh tế Eurozone vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới có thể tiếp tục gặp khó do tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc và sự suy yếu của đồng USD trong năm qua.

Trên thị trường lao động, tăng trưởng việc làm của toàn khu vực trong tháng 12/2025 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước, do tình trạng cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, vẫn tồn tại lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng trở lại trước các yếu tố khó lường. Mức độ bất định của môi trường kinh tế vẫn cao trong bối cảnh chính sách thương mại toàn cầu biến động.

Dù chịu nhiều sức ép, kinh tế châu Âu vẫn duy trì đà tăng trưởng, cho thấy khả năng chống chịu của khu vực. Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng Eurozone trong những năm tới dao động quanh mức 1,2%-1,5%.

Tuy nhiên, bất định chính trị và nguy cơ leo thang các biện pháp trả đũa thương mại tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh tế, có thể kìm hãm tăng trưởng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế khó lường, các nước châu Âu cần đẩy nhanh cải cách để củng cố nội lực và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, trong đó tiêu dùng và thương mại nội khối được kỳ vọng còn nhiều dư địa phát triển.

https://nhandan.vn/kinh-te-chau-au-phuc-hoi-an-tuong-post940827.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: kinh tế châu Âuphục hồiấn tượng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khép lại một Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đầy ấn tượng

Sau một năm sôi động với hàng loạt chương trình, hoạt động quy mô và giàu bản sắc, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc vào tối 20/12, để lại nhiều dư âm trong lòng người dân và du khách.

Khép lại một Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đầy ấn tượng
Kích hoạt nội lực, tạo đà phục hồi kinh tế

Huế đang không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai mà còn khởi động hành trình kích hoạt động lực tăng trưởng mới, hướng tới một nền kinh tế thích ứng, linh hoạt, lấy sáng tạo và nội lực làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Kích hoạt nội lực, tạo đà phục hồi kinh tế
Mong chờ một bảo tàng tư liệu Hán – Nôm

Kế hoạch dài hạn, kéo dài đến năm 2030 cho việc sưu tầm, phục hồi để số hóa, bảo quản và phát huy giá trị của các tư liệu Hán - Nôm vừa được UBND TP. Huế thông qua.

Mong chờ một bảo tàng tư liệu Hán – Nôm

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top