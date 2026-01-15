Kinh tế châu Âu phục hồi ấn tượng

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế Eurozone khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng 1,5%, cao hơn dự báo của Ủy ban châu Âu (1,3%) và Bloomberg (1,4%). Trong quý IV, Eurozone tăng trưởng 0,3% - mức cao nhất trong hơn hai năm. Tây Ban Nha dẫn đầu với mức tăng 0,8%, vượt kỳ vọng 0,6%. Đức tăng trưởng 0,3%, cao hơn dự báo, trong khi Pháp đạt 0,2%, bất chấp những bất ổn chính trị.

Đà tăng trưởng của Eurozone chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ, bù đắp cho sự suy giảm của ngành sản xuất. Lĩnh vực dịch vụ được dự báo tiếp tục tăng trưởng vừa phải trong năm 2026, còn sản xuất có thể hưởng lợi từ nhu cầu đối với thiết bị quốc phòng và máy móc xây dựng, qua đó giúp kinh tế khu vực tăng trưởng trên 1%, dù chưa mạnh. Sự mở rộng của ngành dịch vụ cũng thúc đẩy thị trường lao động, với tốc độ tạo việc làm đạt mức cao nhất trong 16 tháng.

Sự phục hồi của kinh tế Eurozone thắp lên kỳ vọng cho năm 2026, khi chỉ số tâm lý kinh doanh cải thiện nhờ đà phục hồi của hai nền kinh tế lớn nhất là Đức và Pháp. Dù chịu tác động từ căng thẳng thương mại với Mỹ, cạnh tranh toàn cầu gia tăng và bất ổn quân sự ở biên giới phía Đông, triển vọng kinh tế khu vực được củng cố bởi kế hoạch chi tiêu lớn của Đức cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Eurozone cũng ghi nhận nhiều tín hiệu thuận lợi như lĩnh vực công nghiệp ổn định hơn, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, chi tiêu hộ gia đình gia tăng và lạm phát tiến gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Trong bối cảnh lạm phát gần đạt mục tiêu, lãi suất ở mức vừa phải và triển vọng tăng trưởng khả quan, ECB có dư địa duy trì chính sách tiền tệ ổn định trong năm 2026, trừ khi xuất hiện các cú sốc bất ngờ.

Bên cạnh các tín hiệu tích cực, kinh tế Eurozone vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới có thể tiếp tục gặp khó do tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc và sự suy yếu của đồng USD trong năm qua.

Trên thị trường lao động, tăng trưởng việc làm của toàn khu vực trong tháng 12/2025 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước, do tình trạng cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, vẫn tồn tại lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng trở lại trước các yếu tố khó lường. Mức độ bất định của môi trường kinh tế vẫn cao trong bối cảnh chính sách thương mại toàn cầu biến động.

Dù chịu nhiều sức ép, kinh tế châu Âu vẫn duy trì đà tăng trưởng, cho thấy khả năng chống chịu của khu vực. Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng Eurozone trong những năm tới dao động quanh mức 1,2%-1,5%.

Tuy nhiên, bất định chính trị và nguy cơ leo thang các biện pháp trả đũa thương mại tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh tế, có thể kìm hãm tăng trưởng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế khó lường, các nước châu Âu cần đẩy nhanh cải cách để củng cố nội lực và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, trong đó tiêu dùng và thương mại nội khối được kỳ vọng còn nhiều dư địa phát triển.

