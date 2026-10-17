Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống

Các chuyên gia và bác sĩ triển khai phẫu thuật ứng dụng robot điều trị bệnh lý cột sống cho bệnh nhân tại BVTW Huế.

Tham dự hội thảo có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam; GS.BS. Chang Kyu Lee, chuyên gia Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Đại học Y khoa Yonsei, Bệnh viện Severance (Hàn Quốc) và hơn 20 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương, ngoại thần kinh, phẫu thuật cột sống từ các cơ sở y tế cùng đông đảo học viên sau đại học chuyên ngành Ngoại trên toàn quốc.



Diễn ra từ ngày 20 đến 23/10, chương trình mang đến nhiều nội dung chuyên sâu về ứng dụng robot và các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật cột sống. Tại phiên báo cáo, GS.BS. Chang Kyu Lee đã chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng qua bài báo cáo “CUVIS-spine in Clinical Practice: Case Sharing”, làm rõ hiệu quả của hệ thống robot CUVIS-spine. Bên cạnh đó, các chuyên gia đã giới thiệu các góc nhìn tổng quan về phẫu thuật robot điều trị bệnh lý cột sống, tiềm năng ứng dụng của hệ thống CUVIS; kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống hai đường vào (UBE) - giải pháp hiện đại đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Không dừng lại ở lý thuyết, hội thảo còn kết hợp các hoạt động thực hành lâm sàng thiết thực như khám bệnh, hội chẩn và tiến hành phẫu thuật. Theo đó, mỗi ngày đội ngũ bác sĩ BVTW Huế sẽ triển khai tối đa hai ca phẫu thuật dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ hãng Curexo và sự đồng hành chuyên môn của chuyên gia quốc tế nhằm giúp các bác sĩ tiếp cận chuẩn xác quy trình vận hành robot, nâng cao kỹ năng xử trí các ca bệnh phức tạp và lựa chọn phương án điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân.

Hội thảo là hoạt động nằm trong chiến lược đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa và đẩy mạnh hợp tác quốc tế của BVTW Huế. Việc từng bước làm chủ các công nghệ phẫu thuật tiên tiến không chỉ khẳng định vị thế của Bệnh viện mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh.