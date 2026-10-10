Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhân.

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa BVTW Huế và Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ được khởi động từ tháng 9/2024 theo định hướng của GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế . Quá trình này được triển khai bài bản từ khâu tổ chức hệ thống, đào tạo nhân lực, hội chẩn chuyên môn cho đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc sau ghép .

Dưới sự chỉ đạo của BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, đội ngũ y tế địa phương đã tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, kiện toàn các ê-kíp và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế .

Trước đó, ngày 11/4/2026, ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã thực hiện thành công dưới sự hỗ trợ của BVTW Huế . Để chuẩn bị cho hai ca ghép liên tiếp vào ngày 8/10, hai đơn vị đã phối hợp hội chẩn kỹ lưỡng, thống nhất phương án phẫu thuật và hồi sức . Các chuyên gia BVTW Huế tiếp tục theo sát, hỗ trợ và hướng dẫn theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.

Được biết, hai bệnh nhân được ghép thận đợt này đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối , đó là bệnh nhân P.V.T. (31 tuổi, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) điều trị thẩm phân phúc mạc suốt 4 năm, nhận thận hiến từ cha ruột và bệnh nhân L.T.T.B. (54 tuổi, xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) chạy thận nhân tạo 8 năm, nhận thận hiến từ chồng . Cả hai ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi . Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc . Sau ghép, thận tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ . Đến trưa ngày 10/10, sức khỏe của các bệnh nhân và người hiến đều ổn định, tiếp tục được theo dõi.