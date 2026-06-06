Phao cứu sinh nơi “cửa tử”

Thẻ BHYT được xem là “phao cứu sinh” với nhiều người những khi ốm đau, bệnh tật

Câu chuyện từ phòng cấp cứu

Chị Nguyễn Thị Mai (47 tuổi) chủ một tiệm may nhỏ tại phường Phú Xuân. Hàng tháng, thu nhập của chị không cao nhưng vẫn đủ trang trải những chi phí sinh hoạt cơ bản trong gia đình. Biến cố ập đến với gia đình chị vào cuối năm ngoái. Sau những trận ho kéo dài và những cơn đau thắt ngực, chị Mai phải vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Kết quả chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn III khiến gia đình chị Mai rơi vào khủng hoảng. Chi phí điều trị được bác sĩ dự báo sẽ kéo dài và rất tốn kém.

Trong gần 8 tháng điều trị với nhiều đợt hóa trị và xạ trị, tổng chi phí của chị Mai hơn 200 triệu đồng. Nhờ tham gia BHYT liên tục 5 năm, phần lớn chi phí được quỹ BHYT thanh toán, giúp gia đình chỉ phải chi trả một phần nhỏ theo quy định.

"Rất may là có thẻ BHYT, được hỗ trợ tiền viện phí hàng trăm triệu đồng, nếu không có BHYT, gia đình tôi thực sự không biết xoay xở thế nào", chị Mai chia sẻ khi sức khỏe đã dần ổn định sau phác đồ điều trị tích cực.

Anh Hải ở phường Thuận An là một trường hợp khác. Là ngư dân, quanh năm bám biển nuôi vợ và hai con đang tuổi ăn học, trên đường chạy xe máy từ cảng cá về nhà sau chuyến đi biển, vì tránh chiếc xe tải chạy ngược chiều, xe của anh Hải đâm phải trụ điện ven đường. Khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh Hải đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng nguy kịch.

Nghe tin chồng bị tai nạn, chị Lan vợ anh gom góp, vay mượn khắp hàng xóm láng giềng cũng chỉ được vỏn vẹn 10 triệu đồng chạy vào viện. Nhìn chồng nằm trong phòng hồi bệnh với hàng loạt máy móc bủa vây, khi được bác sĩ thông báo về chi phí điều trị có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, chị Lan gần như suy sụp. "Lúc đó tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ đến việc phải bán nhà", chị Lan nghẹn ngào nhớ lại.

Hơn 2 tháng nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, trải qua hai ca phẫu thuật kết hợp xương, tổng chi phí điều trị của anh Hải lên tới hơn 250 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, anh đã có thể tập đi và dần trở lại sinh hoạt bình thường. "Nếu không có BHYT, gia đình tôi chắc không đủ khả năng lo viện phí. Nhờ có BHYT, chồng tôi được tiếp tục điều trị", chị Lan chia sẻ.

Phao cứu sinh

Câu chuyện của chị Mai và anh Hải chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp được quỹ BHYT chia sẻ chi phí điều trị. Tại các bệnh viện tuyến cuối, hàng nghìn lượt bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nặng, suy thận, tim mạch... đang được quỹ BHYT chi trả mỗi ngày

Theo BHXH thành phố Huế, 6 tháng đầu năm 2026, tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT ước khoảng 1.845 tỷ đồng, với hơn 1,22 triệu lượt khám, chữa bệnh, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Có thể thấy, việc chủ động tham gia BHYT cho bản thân và gia đình không chỉ là trách nhiệm, mà chính là sự chuẩn bị khôn ngoan nhất để tự bảo vệ mình trước tuổi già, trước những biến cố, tai nạn, bệnh tật không ai lường trước. Cũng như, đừng để đến khi “gặp chuyện” mới nhận ra giá trị của “chiếc phao cứu sinh” mang tên BHYT.

Theo BHXH thành phố Huế, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; tăng cường tư vấn về mức đóng, quyền lợi và thủ tục khám, chữa bệnh; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số như VssID, VNeID và Cổng dịch vụ công để tra cứu, gia hạn thẻ và thực hiện các giao dịch liên quan đến BHYT.

Không ai mong mình phải vào phòng cấp cứu hay đối mặt với bệnh hiểm nghèo. Nhưng khi rủi ro xảy ra, tấm thẻ BHYT có thể trở thành điểm tựa giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Vì thế, tham gia BHYT không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh, mà còn là cách mỗi người chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những biến cố không thể lường trước.