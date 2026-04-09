Bệnh viện Trung ương Huế ghép tế bào gốc thành công, cứu sống 3 bệnh nhi

3 bệnh nhi khỏe mạnh trở về với gia đình . Ảnh: BVCC

Trong số này, đáng chú ý là trường hợp bệnh nhi Nguyễn Trần Phúc V. (11 tuổi, Vĩnh Long) mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, em phải truyền máu định kỳ mỗi 3-4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt để duy trì sự sống. Sau khi được gia đình đưa đến TP. Huế thăm khám, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi tương hợp HLA hoàn toàn (12/12) với anh trai ruột. Trên cơ sở đó, bệnh viện đã hội chẩn toàn viện, xây dựng phác đồ và tiến hành ghép tế bào gốc đồng loại. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, mở ra cơ hội thoát khỏi tình trạng phụ thuộc truyền máu kéo dài.

Hai trường hợp còn lại là các bệnh nhi mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, được chỉ định ghép tế bào gốc tự thân. Bệnh nhi Nguyễn Minh H. (4 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) được phát hiện bệnh sau khi xuất hiện sốt và đau chân, không thể đi lại. Sau quá trình hóa trị, việc thu thập tế bào gốc ban đầu không đạt yêu cầu, gia đình đã chuyển cháu đến Huế. Tại đây, các bác sĩ đã điều chỉnh phương án thu thập, đảm bảo đủ số lượng tế bào gốc và tiến hành ghép thành công.

Tương tự, bệnh nhi Đinh Hoàng Bảo A. (3 tuổi, Lâm Đồng) nhập viện với khối u lớn vùng bụng, sau nhiều lần điều trị tại các tuyến, đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ghép tế bào gốc tự thân. Đến nay, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định, đáp ứng tốt sau ghép.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh nhi Thalassemia thể phụ thuộc truyền máu, đồng thời góp phần kéo dài thời gian sống cho trẻ mắc các bệnh lý u đặc nguy cơ cao. Thalassemia là bệnh di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000-2.500 trẻ mắc thể nặng, phải điều trị lâu dài với nhiều biến chứng ảnh hưởng đến tim, gan, thận và sự phát triển toàn diện.

Lãnh đạo BVTW Huế và các y bác sĩ tặng hoa và quà cho các bệnh nhi trong ngày xuất viện

Với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế đã không ngừng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Từ năm 2019, đơn vị triển khai ghép tế bào gốc ở trẻ em, ban đầu với các bệnh lý u đặc, sau đó mở rộng sang ghép đồng loại điều trị Thalassemia. Đặc biệt, bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép bất đồng nhóm máu với giải mẫn cảm - lần đầu tiên tại Việt Nam.

Từ tháng 9/2024, bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, đã có 71 ca ghép tế bào gốc nhi khoa được thực hiện, trong đó 16 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm - con số cao nhất cả nước trong cùng thời gian.

Trước nhu cầu điều trị ngày càng tăng, bệnh viện đã mở rộng hệ thống phòng ghép, đưa vào hoạt động thêm 2 phòng mới, cho phép triển khai đồng thời nhiều ca ghép. Thời gian tới, đơn vị dự kiến thực hiện thường quy kỹ thuật ghép nửa thuận hợp, tạo thêm cơ hội điều trị cho các bệnh nhi không có người hiến phù hợp hoàn toàn.