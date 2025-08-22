Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế công bố triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử

Bệnh viện PHCN là đơn vị đầu tiên của TP. Huế triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị phối hợp triển khai.

Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai hồ sơ BAĐT thay cho hồ sơ bệnh án giấy, đến nay việc lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy tại Bệnh viện PHCN đã hoàn chỉnh, đơn vị chính thức đưa vào sử dụng BAĐT. Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố triển khai thành công hồ sơ BAĐT và được công nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành y tế TP. Huế trong thực hiện chuyển đổi số y tế, hướng tới một nền y tế hiện đại, thông minh, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh.

Việc triển khai hồ sơ BAĐT không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn là cuộc đổi mới toàn diện trong quản lý, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hồ sơ BAĐT giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời tăng cường tính minh bạch, an toàn và bảo mật dữ liệu y tế.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài cho rằng, để kết quả này tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả cao nhất, đề nghị Bệnh viện PHCN TP. Huế tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng hồ sơ BAĐT, bảo đảm tính chính xác, an toàn và bảo mật dữ liệu, tiến đến bệnh viện không giấy tờ.

Bệnh viện cần mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các bệnh viện, tổ chức y tế trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ mới; phát triển các dịch vụ kỹ thuật y tế chuyên sâu, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân…”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.