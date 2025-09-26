Công bố hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 2, phải sang) tặng hoa chúc mừng sự kiện

Tham dự buổi lễ có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; đại diện các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo và cán bộ các cơ sở y tế trên địa bàn.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh việc triển khai thành công hồ sơ BAĐT là minh chứng sống động cho sự lãnh đạo quyết liệt, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế và UBND thành phố, cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn ngành. Thành quả này khẳng định quyết tâm của y tế TP. Huế trong việc tiên phong hiện đại hóa, minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo báo cáo, đến ngày 17/9/2025, toàn bộ 17/17 cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế TP. Huế đã chính thức công bố hoàn thành triển khai BAĐT, về đích sớm hơn kế hoạch 12 ngày. Đây là kết quả quan trọng, đưa Huế trở thành một trong những địa phương tiên phong của cả nước trong ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực y tế.

Việc triển khai diễn ra trong điều kiện thời gian gấp rút, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ngành Y tế thành phố đã phát huy tinh thần “quyết tâm cao - nỗ lực lớn - hành động quyết liệt”, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, mà còn tăng tính minh bạch trong quản lý thông tin khám chữa bệnh, thuận lợi hóa công tác giám sát, đồng thời tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu y tế toàn diện phục vụ nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách.

Trên cơ sở thành quả đạt được, ngành Y tế TP. Huế xác định các định hướng trọng tâm thời gian tới, bao gồm: xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; giảm thiểu thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian khám chữa bệnh. Đồng thời, ngành cũng chú trọng vận hành hiệu quả Trung tâm điều phối dữ liệu y tế Gmedical, đảm bảo kết nối liên thông hồ sơ bệ BAĐT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh, bảo hiểm y tế và hệ thống y tế dự phòng.

Bấm nút vận hành hồ sơ bệnh án điện tử

Song song với đó, TP. Huế sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn; đầu tư thêm trang thiết bị y tế hiện đại; khai thác dữ liệu y tế số phục vụ công tác quản lý, chẩn đoán và điều trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài khẳng định, việc hoàn thành triển khai hồ sơ BAĐT không chỉ là thành công của ngành y tế thành phố mà còn mở ra bước đột phá trong xây dựng nền y tế hiện đại, thông minh, hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm.

“Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng số và trang thiết bị y tế; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sẽ được đánh giá gắn liền với kết quả ứng dụng công nghệ số, từ đó đảm bảo hệ thống y tế minh bạch, hiệu quả và bền vững”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Việc TP. Huế trở thành địa phương sớm hoàn thành triển khai hồ sơ BAĐT đã khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số y tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, chuyên nghiệp, đặt sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.