Bộ Y tế ‘thúc’ các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai bệnh án điện tử

Các cơ sở y tế triển khai chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bộ Y tế vừa có công văn số 6219/BYT-K2ĐT gửi các đơn vị y tế về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, nhằm tiếp tục bảo đảm việc chuyển đổi số, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trong ngành y tế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng lộ trình của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế đề nghị và hướng dẫn các đơn vị để đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Các đơn vị xác định triển khai chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự tham gia đầy đủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó cấp ủy đảng, lãnh đạo, trước hết là các đồng chí đứng đầu, giữ vai trò quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tại các văn bản nêu trên; Quyết tâm, ưu tiên và tập trung bổ sung, bố trí nguồn lực tối đa để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bảo đảm hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/9/2025.

Các đơn vị khi triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu trữ dữ liệu; Quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước.

Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế về tiến độ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị.

Đến thời điểm hiện tại, toàn quốc đã có 339/1650 cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg, Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Theo Bộ Y tế, hồ sơ bệnh án là tập hợp dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất vào ngày 30/9/2025. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2026./.