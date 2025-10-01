  • Huế ngày nay Online
Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thứ 20

HNN.VN - Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, bệnh nhân H.T.N. (45 tuổi, Thủy Xuân, TP. Huế) chính thức được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định sau gần 3 tuần trải qua ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt. Đây là ca ghép tim thứ 20 được thực hiện thành công tại BVTW Huế, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật tim và ghép tạng ở Việt Nam.

Xử lý tim hiến trước khi ghép 

Trước đó, ngày 10/9, khi nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế  đã lập tức chỉ đạo ê-kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp. Người hiến là anh B.Q.K., không may bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, được xác định chết não sau nhiều nỗ lực cứu chữa. Với sự đồng ý đầy nhân văn của gia đình, các bác sĩ đã tiến hành lấy đa tạng gồm tim, gan và 2 thận. Quả tim sau đó được vận chuyển khẩn cấp từ Phú Thọ về Huế bằng đường hàng không, với sự phối hợp của nhiều đơn vị y tế và lực lượng chức năng.

Bệnh nhân H.T.N. được ghép tim trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim suy kiệt (LVEF chỉ 15-19%) kèm tăng áp phổi nặng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, chức năng tim rất thấp, phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn như ECMO, bóng đối xung động mạch chủ cùng nhiều loại thuốc vận mạch. Các bác sĩ còn phải tiến hành lọc máu liên tục do suy thận cấp.

Bệnh nhân H.T.N hồi phục sau ca ghép 

Nhờ sự kiên trì, chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại, sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ dần cai được máy ECMO, bóng đối xung và máy thở. Chức năng tim phục hồi đáng kể, đến khi xuất viện đạt mức LVEF 55-60%. Bệnh nhân tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng, các chỉ số sinh hóa, huyết học trở về trong giới hạn bình thường.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cho biết: “Thành công của ca ghép tim xuyên Việt lần này là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều đơn vị. Từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến Vietnam Airlines và lực lượng công an các địa phương. Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối”.

Ban Giám đốc và các y, bác sĩ BVTW Huế tặng hoa  chúc mừng bệnh nhân H.T.N trong ngày xuất viện

Hiện BVTW Huế đã thực hiện hơn 2.400 ca ghép mô và tạng thành công, trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc. Đây cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung đủ năng lực triển khai đồng bộ cả ba kỹ thuật ghép chuyên sâu này. Đặc biệt, các ca ghép tim xuyên Việt từ Bắc vào Nam đều đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng khu vực.

Ca ghép tim thứ 20 tại BVTW Huế không chỉ là câu chuyện về sự hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân H.T.N., mà còn là minh chứng cho sức mạnh của y đức, của khoa học hiện đại và sự chung tay từ nhiều đơn vị. Từ đây, thêm một trái tim được hồi sinh, mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang chờ đợi phép màu.

THANH HƯƠNG
Thành công can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi 6 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết vừa điều trị thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi H.H.M.Q, 6 tuổi (TP. Huế). Sau can thiệp, bệnh nhi được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Nhi Tim mạch - Khớp và đã ổn định, xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Thành công can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi 6 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế
Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Chiều 30/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh - không giấy tờ, là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
Kỳ III: Mở rộng cánh cửa sự sống

Huế được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu, mũi nhọn về ghép tạng. Tuy nhiên, từ chiến lược đến hành động cần sự điều chỉnh về pháp luật, chính sách và cả nhận thức cộng đồng. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm hiện thực hóa khát vọng sống cho người bệnh.

Kỳ III Mở rộng cánh cửa sự sống
Khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20

Sáng 29/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20 dành cho phẫu thuật viên; bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa; học viên sau đại học; bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng trong cả nước.

Khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20
Kỳ II: Tiến lên vì người bệnh

Vượt qua nhiều rào cản, thực hiện hơn 2.400 ca ghép mô tạng với tỷ lệ thành công cao, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế liên tiếp lập nhiều kỳ tích y học, khẳng định vị thế tiên phong bằng kỹ thuật đỉnh cao.

Kỳ II Tiến lên vì người bệnh

