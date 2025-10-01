Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thứ 20

Xử lý tim hiến trước khi ghép

Trước đó, ngày 10/9, khi nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế đã lập tức chỉ đạo ê-kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp. Người hiến là anh B.Q.K., không may bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, được xác định chết não sau nhiều nỗ lực cứu chữa. Với sự đồng ý đầy nhân văn của gia đình, các bác sĩ đã tiến hành lấy đa tạng gồm tim, gan và 2 thận. Quả tim sau đó được vận chuyển khẩn cấp từ Phú Thọ về Huế bằng đường hàng không, với sự phối hợp của nhiều đơn vị y tế và lực lượng chức năng.

Bệnh nhân H.T.N. được ghép tim trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim suy kiệt (LVEF chỉ 15-19%) kèm tăng áp phổi nặng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, chức năng tim rất thấp, phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn như ECMO, bóng đối xung động mạch chủ cùng nhiều loại thuốc vận mạch. Các bác sĩ còn phải tiến hành lọc máu liên tục do suy thận cấp.

Bệnh nhân H.T.N hồi phục sau ca ghép

Nhờ sự kiên trì, chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại, sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ dần cai được máy ECMO, bóng đối xung và máy thở. Chức năng tim phục hồi đáng kể, đến khi xuất viện đạt mức LVEF 55-60%. Bệnh nhân tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng, các chỉ số sinh hóa, huyết học trở về trong giới hạn bình thường.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cho biết: “Thành công của ca ghép tim xuyên Việt lần này là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều đơn vị. Từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến Vietnam Airlines và lực lượng công an các địa phương. Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối”.

Ban Giám đốc và các y, bác sĩ BVTW Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân H.T.N trong ngày xuất viện

Hiện BVTW Huế đã thực hiện hơn 2.400 ca ghép mô và tạng thành công, trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc. Đây cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung đủ năng lực triển khai đồng bộ cả ba kỹ thuật ghép chuyên sâu này. Đặc biệt, các ca ghép tim xuyên Việt từ Bắc vào Nam đều đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng khu vực.

Ca ghép tim thứ 20 tại BVTW Huế không chỉ là câu chuyện về sự hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân H.T.N., mà còn là minh chứng cho sức mạnh của y đức, của khoa học hiện đại và sự chung tay từ nhiều đơn vị. Từ đây, thêm một trái tim được hồi sinh, mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang chờ đợi phép màu.