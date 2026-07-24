Nâng cao kỹ năng nhận diện hàng giả, hàng nhái

Chuyên gia đến từ Hiệp hội VACIP trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội VACIP giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Hiệp hội trong công tác bảo vệ quyền SHTT, chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Đồng thời, trao đổi chuyên đề về kỹ năng thực thi quyền SHTT trên môi trường thương mại điện tử; nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến, các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Các luật sư, chuyên gia cũng trực tiếp hướng dẫn đại biểu nhận biết hàng thật, hàng giả đối với 17 nhãn hiệu thuộc Hiệp hội VACIP thông qua việc đối chiếu đặc điểm bao bì, tem nhãn, mã sản phẩm, chất liệu, dấu hiệu bảo hộ thương hiệu và nhiều tình huống thực tế thường gặp trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó, góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho lực lượng chức năng và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT.

Lực lượng chức năng tuyên truyền để các chủ cơ sở kinh doanh nói không với hàng giả, hàng nhái

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền SHTT đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện hàng hóa vi phạm là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.