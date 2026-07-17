Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 30/7/2026 đến 5/8/2026

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T2, 03/08/2026

5:30

13:10

- Trường THPT Bùi Thị Xuân (36 Lê Huân);

- Đường Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Triệu Quang Phục), đường Thạch Hãn (từ số nhà 108 đến đường Lê Huân), kiệt 130 Đặng Thái Thân, Tuệ Tỉnh (từ kiệt 130 Đặng Thái Thân đến đường Phùng Hưng) thuộc phường Phú Xuân,TP Huế.-(BC530083-TBA May Xuất Khẩu);

- Đường Thái Phiên (từ số nhà 54 đến số nhà 88 và từ số nhà 67 đến số nhà 95) thuộc phường Phú Xuân,TP Huế- (BC530262-TBA Thái Phiên 2).