Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 30/7/2026 đến 5/8/2026

|
|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T2, 03/08/2026
|
5:30
|
13:10
|
- Trường THPT Bùi Thị Xuân (36 Lê Huân);
- Đường Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Triệu Quang Phục), đường Thạch Hãn (từ số nhà 108 đến đường Lê Huân), kiệt 130 Đặng Thái Thân, Tuệ Tỉnh (từ kiệt 130 Đặng Thái Thân đến đường Phùng Hưng) thuộc phường Phú Xuân,TP Huế.-(BC530083-TBA May Xuất Khẩu);
- Đường Thái Phiên (từ số nhà 54 đến số nhà 88 và từ số nhà 67 đến số nhà 95) thuộc phường Phú Xuân,TP Huế- (BC530262-TBA Thái Phiên 2).
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T4, 05/08/2026
|
6:00
|
15:30
|
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, thuộc phường Hương An,TP Huế (BD530150-TBA Trung Tâm Pháp Y);
Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, thuộc phường Hương An,TP Huế (BD530175-TBA Vinfast Mai Lượng).
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T7, 01/08/2026
|
5:30
|
10:00
|
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương (từ số 56 đến số 88).
|
Phường Thuận Hóa
|
2
|
T2, 03/08/2026
|
5:15
|
6:15
|
- Đường An Dương Vương (từ số 57 đến số 93);
- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Thừa Thiên Huế: 93 An Dương Vương.
|
Phường An Cựu
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T3, 04/08/2026
|
6:30
|
15:00
|
- Một phần Phường Thanh Thủy (TBA Xử Lý Rác T1, T2, T3, T4 - Công ty Cổ phần TSN Huế; TBA Xử Lý Rác T4 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế
|
Phường Thanh Thủy
|
8:00
|
13:30
|
- Một phần Phường Thanh Thủy (TBA Thủy Phương 7; TBA Bê tông Nhựa 484 - Hộ kinh doanh Châu Văn Tài)
|
Phường Thanh Thủy
|
13:30
|
14:30
|
- Một phần phường Phú Bài (XT A TBA Thôn 1A)
|
Phường Phú Bài
|
2
|
T4, 05/08/2026
|
6:00
|
17:30
|
- Một phần Phường Thanh Thủy: Các TBA Lăng Xá Bàu ; Thủy Thanh 2; Cầu Ngói 2 ; TBA Bơm Xóm Trung - Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh; Cầu Ngói ; Bơm Sư Lỗ Thượng ; Xóm Trung; TBA Nhà Hàng Cầu Ngói - Hộ kinh doanh trung tâm dịch vụ, du lịch nhà hàng tiệc cưới Cầu Ngói; Thanh Thủy Chánh; Hói Sai Thượng; TBA Thi Công Tố Hữu (456) - Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần tập đoàn Đồng Tâm.
|
Phường Thanh Thủy
|
6:00
|
17:30
|
Một phần xã Phú Hồ (TBA Đồng Di Tây)
|
Xã Phú Hồ
|
13:30
|
14:30
|
- Một phần phường Phú Bài (XT B TBA Dương Hòa 2)
|
Phường Phú Bài
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 30/07/2026
|
7:30
|
10:30
|
Thôn Hà Giang, Thôn Phường Nhất, Thôn 1, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5 xã Phú Vang
|
Xã Phú Vang
|
10:30
|
12:00
|
Thôn 4, Thôn 5 xã Phú Vang
|
Xã Phú Vang
|
2
|
T6, 31/07/2026
|
7:00
|
16:00
|
Thôn Hà Úc 3 xã Phú Vinh
|
Xã Phú Vinh
|
3
|
T3, 04/08/2026
|
7:00
|
14:00
|
TDP Tiến Thành, TDP An Lai Phường Hóa Châu
|
Phường Hóa Châu
|
4
|
T4, 05/08/2026
|
7:00
|
14:00
|
TDP Hải Bình, TDP Hải Tiến Phường Thuận An
|
Phường Thuận An
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 30/07/2026
|
7:30
|
11:00
|
TBA Vinh Giang 4: thôn Giang Chế (xã Vinh Lộc)
|
Xã Vinh Lộc
|
2
|
T6, 31/07/2026
|
7:00
|
11:00
|
TBA Lộc Thủy 7: Thôn Thủy Yên Thôn (xã Chân Mây Lăng Cô)
|
Xã Chân Mây Lăng Cô
|
3
|
T3, 04/08/2026
|
7:00
|
12:00
|
Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc - TBA Đông Hưng 2, TBA Miêu Nha,TBA Ga truồi, TBA Sư Lỗ, TBA Quê Chữ;
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (TBA Ga truồi);
Hộ kinh doanh tổng hợp Bùi Tiềm -TBA Sư Lỗ.
|
Xã Lộc An
|
4
|
T4, 05/08/2026
|
7:00
|
12:00
|
TBA Lương Phú Quý - Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc;
TBA PCCC LỘC ĐIỀN - Công an thành phố Huế, CÔNG AN XÃ LỘC AN;
TBA Cây Xăng Lộc Lợi - Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Lợi
Thôn Lương Phú Quý (xã Lộc An)
|
Xã Lộc An
|
|
ĐL Nam Đông
|
1
|
T5, 30/07/2026
|
7:30
|
11:55
|
Thôn Thống Nhất xã Khe Tre (TBA Nam Đông 1)
|
Xã Khe Tre
|
2
|
T3, 04/08/2026
|
7:30
|
12:00
|
Thôn Thượng Nhật xã Nam Đông (TBA thôn 6 Thượng Nhật)
|
Xã Nam Đông
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T5, 30/07/2026
|
6:30
|
13:00
|
Một phần phường Hương Trà (TBA CC ĐH Nông Lâm Huế; TBA Bơm Hương Vân; TBA Nghiền Đá Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn; TBA Xay Đá Trường Sơn 2 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; TBA Mỏ Đá Khe Đáy - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn, Công ty cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ TẠI HƯƠNG ĐIỀN; TBA Lại Bằng 2; TBA KTĐ Hương Vân - Công ty TNHH Đại Hiệp; TBA T1 TĐ HƯƠNG ĐIỀN - Công ty TNHH Đầu tư HSW, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền; TBA Thi công Sơn Hải - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải).
|
Phường Hương Trà
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T5, 30/07/2026
|
7:30
|
10:30
|
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Glass Vico (TBA Glass Vico)
|
Phường Phong Dinh
|
13:00
|
18:00
|
- Tổ dân phố Tân Lập, tổ dân phố Khánh Mỹ phường Phong Điền (Các TBA: Tân Lập, Phò Trạch 5);
- Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VINFAST (TBA Trạm sạc Vinfast - Trạm nghỉ dừng nhà hàng 27 - CD830212);
|
Phường Phong Điền
|
13:00
|
18:00
|
- Tổ dân phố Đồng Lâm, tổ dân phố Phường Hóp phường Phong Thái (Các TBA: Đồng Lâm 1, Đồng Lâm 2, Phường Hóp).
|
Phường Phong Thái
|
2
|
T6, 31/07/2026
|
8:00
|
15:30
|
- TDP Tây Phú, phường Phong Dinh
|
Phường Phong Dinh
|
3
|
T3, 04/08/2026
|
6:00
|
13:00
|
- TDP Đông Thái, phường Phong Điền (TBA Đông Thái 2)
- Chợ Phong Mỹ, phường Phong Điền (TBA Phong Mỹ 3)
- Cao Su Huy Anh (TBA Cao Su Huy Anh)
- TDP Lưu Hiền Hòa, phường Phong Điền (TBA Phong Mỹ 3, Phong Mỹ 4, Phong Mỹ 5)
- TDP Tân Mỹ, phường Phong Điền (TBA Tân Mỹ 1, 2)
- TDP Hạ Long, phường Phong Điền (TBA Hạ Long)
- TDP Khe Trăng, phường Phong Điền (TBA Khe Trăng)
- TDP Hòa Bắc, phường Phong Điền (TBA Hòa Bắc)
- TDP Bắc Ô Lâu, phường Phong Điền (TBA Bắc Ô Lâu)
- Trung Tâm Bảo Tồn Thiên Nhiên, phường Phong Điền (TBA TT Bảo Tồn Thiên Nhiên)
- Bơm Phong Mỹ, phường Phong Điền( TBA Bơm Phong Mỹ)
|
Phường Phong Điền
|
4
|
T3, 04/08/2026
|
7:30
|
16:40
|
- TDP Hưng Long Thượng Hòa, phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 1, TBA Bắc Hiền 2)
- Bắc Thạnh, Bắc triều Vịnh phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 2)
- Bơm Bắc Hiền, phường Phong Thái (TBA Bắc Triều Vịnh)
|
Phường Phong Thái