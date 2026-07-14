Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý về nông nghiệp và môi trường

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ý kiến của các xã, phường theo từng lĩnh vực

Tại hội nghị, Sở NN&MT nhận được ý kiến của 17 xã, phường tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý các trường hợp đất có lịch sử sử dụng phức tạp; áp dụng các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, nhiều địa phương phản ánh còn lúng túng trong quá trình áp dụng các quy định mới, đồng thời đề nghị sở tiếp tục có hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn và tháo gỡ các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Đối với các ý kiến của địa phương, các phòng chuyên môn, chi cục và đơn vị trực thuộc sở đã tham mưu trả lời theo từng lĩnh vực. Một số trường hợp cụ thể, sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết theo đúng quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&MT Lê Văn Anh, đối với những nội dung còn bất cập, chưa có quy định hoặc quy định chưa rõ, sở sẽ tổng hợp để kiến nghị UBND thành phố, Bộ NN&MT, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Sở NN&MT còn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và giải quyết thủ tục hành chính; duy trì các kênh hỗ trợ chuyên môn trực tiếp và trực tuyến nhằm kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để bảo đảm việc triển khai các quy định mới được thống nhất, hiệu quả.