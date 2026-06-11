Phẫu thuật nhân đạo cho 52 trẻ em và thanh thiếu niên mắc dị tật bẩm sinh

Các bác sĩ thăm khám cho trẻ em

Đối tượng của chương trình gồm các trường hợp thoát vị rốn, thoát vị bẹn, tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu lệch thấp, dị dạng vùng mặt, tai, bàn tay; sẹo bỏng co kéo; dính hoặc thừa ngón tay; sứt môi, hở hàm ếch và các dị tật khác cần can thiệp phẫu thuật.

Sau quá trình khám sàng lọc và đánh giá toàn diện tình trạng bệnh lý, điều kiện sức khỏe, 52 trường hợp được lựa chọn để thực hiện phẫu thuật. Các ca phẫu thuật được tiến hành từ ngày 15-19/6 với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện và các tình nguyện viên y khoa đến từ Hoa Kỳ.

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên thiết lập quan hệ hợp tác với Tổ chức SVI. PGS. Hùng kỳ vọng chương trình sẽ trở thành nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong các hoạt động phẫu thuật nhân đạo, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.

Bên cạnh hoạt động phẫu thuật, hai đơn vị còn phối hợp tổ chức các khóa đào tạo y khoa liên tục (CME), seminar và các chương trình trao đổi học thuật dành cho cán bộ y tế, học viên và sinh viên. Chương trình không chỉ mang lại cơ hội điều trị cho người bệnh mà còn góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển chuyên môn tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.