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Bàn giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và bệnh không lây nhiễm

HNN.VN - Sáng 29/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Biến đổi khí hậu và các bệnh không lây nhiễm: Vấn đề và giải pháp”.

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Tham dự hội thảo có TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn cùng hơn 60 nhà khoa học, đại diện các đơn vị liên quan. Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, phân tích những tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người, đặc biệt là nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các bệnh không lây nhiễm. Nội dung thảo luận đề cập đến nhiều nhóm bệnh phổ biến như bệnh hô hấp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư và sức khỏe tâm thần. Các báo cáo cũng phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Cùng với đó, các chuyên gia trao đổi về cơ chế bệnh, dữ liệu dịch tễ và những mô hình chăm sóc sức khỏe có khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường và khí hậu.

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Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là đề xuất khung ứng phó gồm 6 bước, hướng đến chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với người mắc bệnh không lây nhiễm. Theo đó, các giải pháp được đề xuất bắt đầu từ cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu khí tượng, phân tầng nguy cơ và xây dựng kế hoạch chăm sóc cá thể hóa. Bên cạnh đó là các yêu cầu bảo đảm thuốc, duy trì liên lạc với những nhóm có nguy cơ cao và tổ chức phục hồi chăm sóc sau thiên tai.

Việc xây dựng các giải pháp ứng phó theo từng bước được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng chủ động của hệ thống chăm sóc sức khỏe trước những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Đồng thời, cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu, cảnh báo sớm và chăm sóc phù hợp với từng nhóm nguy cơ.

Hội thảo khoa học quốc gia “Biến đổi khí hậu và các bệnh không lây nhiễm: Vấn đề và giải pháp” góp phần tăng cường nhận thức về mối quan hệ giữa môi trường, khí hậu và sức khỏe; đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa ngành y tế, chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo vệ sức khỏe người dân.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
y tếhội thảobệnh không lây nhiễm
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