IAEA lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân gia tăng

Bà Monica Juma, Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna, phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 70 của IAEA ở Vienna, Áo, ngày 14/9/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, tại hội nghị, bà Monica Juma, Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna, đã chuyển lời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định hội nghị diễn ra vào thời điểm thế giới đang có những biến động và bất ổn sâu sắc.

Các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân đang gia tăng. Những yếu tố thúc đẩy phổ biến vũ khí hạt nhân đang tăng tốc trong khi các hàng rào bảo vệ lại đang suy giảm.

"Thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng trong lĩnh vực điện hạt nhân, một cuộc cách mạng đòi hỏi phải được quản lý và giám sát chặt chẽ. Hơn bao giờ hết, thế giới cần đến sự chuyên nghiệp, tính khách quan và năng lực kỹ thuật của IAEA", Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trong thông điệp.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại hội nghị rằng Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vẫn tiếp tục là cơ chế vững chắc cho vấn đề này.

"Trong thời điểm căng thẳng và mất niềm tin gia tăng như hiện nay, chúng ta phải nỗ lực củng cố khuôn khổ pháp lý này bằng cách hỗ trợ IAEA và hướng tới các mục tiêu của cơ quan. Một thế giới có nhiều vũ khí hạt nhân hơn và nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hơn không phải là một thế giới an toàn hơn", Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu.

Khóa họp thường kỳ lần thứ 70 của Hội nghị toàn thể IAEA, diễn ra đến hết ngày 18/9, đã thu hút gần 4.000 quan chức cấp cao, đại biểu từ các quốc gia thành viên IAEA, cùng các đoàn đại biểu từ các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ.

Được tổ chức thường niên từ khi IAEA thành lập năm 1957, Hội nghị toàn thể xem xét các vấn đề liên quan việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, từ sản xuất năng lượng, điều trị ung thư đến an ninh lương thực, quản lý nguồn nước, an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như công tác kiểm tra, giám sát.

https://nhandan.vn/iaea-lo-ngai-ve-nguy-co-pho-bien-vu-khi-hat-nhan-gia-tang-post988615.html