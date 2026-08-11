Gần 50 bệnh nhân được phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng

Khám sàng lọc cho trẻ hở khe môi - vòm miệng

Trước đó, ngày 16/8, đoàn chuyên gia OI cùng đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã khám sàng lọc cho hơn 60 bệnh nhân, qua đó chỉ định phẫu thuật cho 46 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe. Đặc biệt, chương trình đợt này tiếp nhận gần 20 bệnh nhân đến từ Lào, thể hiện sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn của hoạt động hợp tác y tế quốc tế.

Sáng 17/8, lãnh đạo Đại học Y - Dược (Đại học Huế) và Bệnh viện Trường đã có buổi tiếp đón đoàn chuyên gia. Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng - Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cảm ơn Tổ chức OI và DCA đã đồng hành triển khai chương trình đầy ý nghĩa dành cho người bệnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Bên cạnh hoạt động phẫu thuật, OI còn phối hợp tổ chức khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) với chủ đề “Nâng cao năng lực cho điều dưỡng trong chăm sóc toàn diện và cấp cứu” dành cho đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện. Khóa học diễn ra từ ngày 17-20/8/2026, tạo điều kiện cho nhân viên y tế cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao trình độ chuyên môn.