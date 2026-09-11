Cảnh báo nguy cơ lợi dụng công nghệ cao cho các mục đích khủng bố

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điều rất đáng lo ngại là các phần tử khủng bố và những kẻ ủng hộ chúng ngày càng gia tăng sử dụng Internet cũng như các công nghệ thông tin và truyền thông khác cho các mục đích khủng bố.

Trước thực trạng này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên nhằm ngăn chặn và chống lại việc sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông mới cũng như các công nghệ khác cho mục đích khủng bố.

Một phần tư thế kỷ sau thảm kịch 11/9/2001, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho rằng, thực trạng đe dọa khủng bố tại nước này đã thay đổi đáng kể.

Theo DHS, trước thảm kịch 11/9, mối quan ngại chủ yếu tập trung vào các tổ chức khủng bố quốc tế có cơ cấu tập trung.

Hiện nay, các cá nhân hoặc những nhóm nhỏ có xu hướng tự lập kế hoạch và tiến hành các vụ tấn công.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang tạo thêm những thách thức mới.

Các đối tượng khủng bố ngày càng thử nghiệm công nghệ AI tạo sinh, có thể được sử dụng để phục vụ tuyên truyền hoặc hỗ trợ phát triển vũ khí, chất nổ và tác nhân sinh học.

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