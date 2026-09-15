Chủ động phòng ngừa, giảm bạo lực học đường

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ được tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực học đường.

Bắt đầu từ những cuộc trò chuyện

Cuối tháng 8, gần 600 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ có một buổi học khá đặc biệt. Không phải là những bài giảng nặng về quy định pháp luật, cán bộ Công an phường Phú Xuân mang đến những câu chuyện, tình huống gần với đời sống của các em, từ chấp hành pháp luật giao thông, bạo lực học đường đến ma túy, thuốc lá điện tử, cờ bạc và những nguy cơ trên không gian mạng.

Nhiều câu hỏi được đặt ra, học sinh trực tiếp trao đổi, cùng phân tích cách xử lý trong từng tình huống. Từ một hành vi tưởng như là trò đùa, mâu thuẫn nhỏ giữa bạn bè đến những lời rủ rê trên mạng xã hội, các em được hướng dẫn cách nhận diện ranh giới giữa một phút nóng giận và hành vi có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Em Đỗ Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: “Qua những tình huống được cán bộ công an đưa ra, em thấy có nhiều vấn đề tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu không biết cách xử lý có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Buổi tuyên truyền giúp em hiểu hơn về cách phòng tránh bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội an toàn và biết bảo vệ mình cũng như hỗ trợ bạn bè khi gặp những tình huống không an toàn”.

Cách làm này cũng được Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế triển khai tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với khoảng 450 học sinh khối 10. Thay vì chỉ nói về quy định pháp luật, tuyên truyền viên tập trung vào những tình huống học sinh có thể gặp, cách nhận diện hành vi vi phạm, phòng ngừa bạo lực và xử lý khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ mất an toàn.

Điểm chung của những hoạt động này là đưa công tác phòng ngừa đến gần hơn với học sinh. Bởi ở lứa tuổi này, không phải mọi hành vi lệch chuẩn đều bắt đầu từ một ý định xấu. Có khi chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, một lần bị kích động, lời thách thức trên mạng xã hội hoặc sự tò mò trước những lời rủ rê của bạn bè.

Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố cho biết, tuổi trẻ Công an thành phố đang phát huy vai trò xung kích thông qua mô hình “Trường học an toàn”. Đoàn viên, thanh niên công an phối hợp với các cơ sở giáo dục tuyên truyền pháp luật, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh.

Cách tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng trực quan, gần gũi. Cuộc thi video clip “Trường học an toàn - Tuổi trẻ Huế chung tay đẩy lùi bạo lực học đường và tệ nạn ma túy” tạo điều kiện để học sinh tự tìm hiểu, xây dựng kịch bản, quay dựng và truyền tải thông điệp đến bạn bè. Khi đó, mạng xã hội không chỉ là nơi tiềm ẩn nguy cơ, mà còn trở thành một kênh lan tỏa những cách ứng xử đẹp, kỹ năng phòng ngừa và lối sống lành mạnh.

Đồng hành

Từ nhà trường, công tác phòng ngừa được nối dài đến địa bàn dân cư, nơi thanh, thiếu niên sinh hoạt và học tập hằng ngày. Công an TP. Huế xác định, phòng ngừa phải đi trước một bước, ngay từ khi nguy cơ lệch chuẩn mới hình thành.

Điển hình là mô hình “Ba cùng với thanh, thiếu niên - Cùng quan tâm, cùng cảm hóa, cùng vươn lên” do Công an xã Hưng Lộc triển khai. Với các hoạt động “Mỗi tuần một buổi gặp gỡ thanh niên”, “Mỗi tháng một chuyên đề pháp luật”, “Mỗi đoàn viên giúp đỡ một thanh niên tiến bộ”, cùng “Nhóm Zalo Thanh niên xung kích, an toàn” và “Ngày Thanh niên vì cộng đồng”, mô hình tạo thêm không gian để lực lượng công an, gia đình và thanh, thiếu niên kết nối, chia sẻ.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận chuyển từ thiên về xử lý sang chủ động đồng hành, lắng nghe và cảm hóa. Bởi phía sau một hành vi lệch chuẩn có thể là hoàn cảnh gia đình, thiếu sự quan tâm hoặc tác động từ bạn bè, mạng xã hội. Khi được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, nhiều nguy cơ có thể được ngăn chặn trước khi trở thành vụ việc.

Tinh thần này được cụ thể hóa qua Hội nghị ký kết kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BGDĐT giữa Công an TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế diễn ra cuối tháng 8 vừa qua. Các bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố cho rằng, việc ký kết kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BGDĐT, tạo cơ sở để các đơn vị và cơ sở giáo dục trên địa bàn phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo đó, các bên hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong môi trường học đường. Sự phối hợp cũng được tăng cường trong bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.