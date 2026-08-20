Cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư

Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; lãnh đạo Hội Ung thư Việt Nam, Bộ Y tế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, BVTW Huế cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Ung thư đang trở thành một trong những gánh nặng lớn đối với y tế và kinh tế - xã hội toàn cầu. Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 19 triệu ca mắc mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư. Nếu không có các biện pháp can thiệp hiệu quả, đến năm 2050 số ca mắc có thể tăng lên hơn 33 triệu và số ca tử vong hơn 18 triệu.

Lãnh đạo Bộ Y tế, TP. Huế và các đơn vị theo dõi chương trình hội nghị

Tại Việt Nam, tình hình cũng đáng lo ngại khi mỗi năm có khoảng 120.000 ca ung thư. Tỷ lệ mắc mới khoảng 151 ca/100.000 dân và tỷ lệ tử vong khoảng 106 ca/100.000 dân. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ hai tại Việt Nam, sau bệnh tim mạch. Dự báo đến năm 2050, số ca ung thư mới có thể tăng 60-70% nếu không có chiến lược phòng ngừa hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, công tác phòng ngừa, phát hiện sớm, sàng lọc và điều trị ung thư ngày càng được chú trọng. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Việt Nam đã từng bước tiếp cận nhiều tiến bộ của thế giới trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và mở ra cơ hội hồi phục cho nhiều người bệnh.

Trong đó, BVTW Huế là một trong những cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của cả nước. Với hơn 132 năm hình thành và phát triển, bệnh viện hiện có quy mô hơn 5.700 giường bệnh, 3 cơ sở, 16 trung tâm cùng hệ thống chuyên khoa hiện đại và hơn 4.000 cán bộ, viên chức, người lao động. Đáng chú ý, năm 2026, chuyên ngành Ung thư của BVTW Huế lần đầu được Tạp chí Newsweek phối hợp với Statista xếp hạng trong danh sách “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026”. Đây được xem là dấu mốc ghi nhận năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị và quá trình đầu tư phát triển chuyên sâu của bệnh viện.

Lãnh đạo TP. Huế và BVTW Huế trao bằng khen, tặng hoa cho bác sĩ Lawrence B.Faulkner, Giám đốc Y khoa của Tổ chức Cure2children tại Florence, Ý và Tổ chức Sankalp India tại Bangalore, Ấn Độ

Diễn ra trong 3 ngày, từ 19 - 21/8, hội nghị tập trung vào mô hình điều trị đa chuyên khoa, triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại từ chẩn đoán, điều trị, ghép tế bào gốc đến chăm sóc giảm nhẹ. Mục tiêu là xây dựng phác đồ toàn diện, cá thể hóa cho từng người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, có 12 phiên đào tạo y khoa liên tục, tập trung vào xu hướng điều trị ung thư, y học chính xác, quản lý ung thư đa chuyên khoa, những tiến bộ trong xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ và thực hành điều dưỡng ung thư.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Huế đã tặng bằng khen cho bác sĩ Lawrence B.Faulkner, Giám đốc Y khoa của Tổ chức Cure2children tại Florence, Ý và Tổ chức Sankalp India tại Bangalore, Ấn Độ đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế thành phố trong lĩnh vực ghép tủy xương nhằm nâng cao hiệu quả khám điều trị cho bệnh nhân.