“Xứ Huế: Con người, di tích và hiện vật” vừa được ra mắt

Nhiều bài viết trong số đó đã từng được giới thiệu trên các báo và tạp chí chuyên ngành, nay được tác giả hệ thống lại một cách bài bản. Với hơn 220 trang, sách được chia thành 2 phần, tập trung vào giới thiệu các nhân vật lịch sử cùng các di tích, hiện vật.

Ở phần đầu sách, người đọc sẽ bắt gặp những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam và gắn liền với Huế như: Đại tướng Lê Đức Anh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ - nhà cách mạng Tố Hữu, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Thắng cùng nhiều tên tuổi tiêu biểu khác. Mỗi nhân vật được tiếp cận không chỉ ở phương diện tiểu sử và sự nghiệp, mà còn ở lối sống gần gũi, bình dị mà cao cả, để lại nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam.

Ở phần sau, tác giả tập trung giới thiệu các di tích và hiện vật lịch sử liên quan đến phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn TP. Huế. Từng địa điểm, từng hiện vật gắn liền với những sự kiện, nhân vật lịch sử hiện lên sinh động, giàu cảm xúc. Những câu chuyện kể gần gũi, mộc mạc nhưng chân thật, phản chiếu sự anh dũng, bất khuất của người chiến sĩ, sự kiên cường của vùng đất.

Đi sâu vào từng bài viết, có thể thấy rõ Huế không chỉ là miền đất di sản mà còn là nơi ghi dấu những năm tháng kháng chiến đầy hy sinh và kiêu hãnh. Trong suốt quá trình công tác tại Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, 2 tác giả sách may mắn được tiếp cận nhiều tư liệu, hiện vật và những câu chuyện quý về con người, địa danh và chứng tích đã làm nên sức mạnh tinh thần cho vùng đất này. Chính từ những cuộc gặp gỡ, những chuyến điền dã và những kỷ vật lịch sử ấy, giúp hiện thực hóa cuốn sách.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chia sẻ, cuốn sách “Xứ Huế: Con người, di tích và hiện vật” của 2 tác giả Nguyễn Đức Lộc và Lê Thị Mai An không chỉ nhằm hệ thống hóa tư liệu, “kể lại lịch sử” theo lối khô cứng. Sách đưa người đọc đến gần hơn với Huế qua con người, qua di tích, và qua những hiện vật tưởng như nhỏ bé nhưng có sức gợi vô cùng sâu rộng.

Thật trân trọng, khi cả 2 tác giả đều là những người làm nghề một cách nghiêm túc, bền bỉ. Gắn bó với Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, trực tiếp tham gia sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày tư liệu, hiện vật, người viết có một lợi thế đặc biệt: Được “đối thoại” với quá khứ không chỉ qua sách vở, mà qua dấu vết thật, kỷ vật thật, câu chuyện thật. Cái nhìn từ bảo tàng, vì vậy luôn có điểm mạnh: Tôn trọng dữ kiện, giữ sự cẩn trọng cần thiết, nhưng vẫn đủ mềm mại để dẫn dắt người đọc bước vào lịch sử bằng cảm xúc và lòng tri ân.

“Tôi tin rằng khi cuốn sách đến tay bạn đọc, nó sẽ là một đóng góp đáng quý, vừa làm giàu thêm kho tư liệu về Huế, vừa giúp lan tỏa một tinh thần quan trọng - rằng lịch sử không nằm yên trong quá khứ, mà vẫn sống trong hiện tại. Qua di tích, hiện vật, và nhất là qua cách chúng ta trân trọng những con người đã đi qua thời đại bằng niềm tin và trách nhiệm”, ông Hải nhận định.