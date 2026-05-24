“Chàng trai vàng” của môn đá cầu xứ Huế

Trước đó, năm 2024, Lê Văn Đông cũng đã giành HCV châu Á đồng đội nam. Hành trình để đi đến những thành tích của “chàng trai vàng” đá cầu xứ Huế Lê Văn Đông gắn liền với cái duyên và niềm đam mê cháy bỏng với môn thể thao này.

Lê Văn Đông được Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng bằng khen

Từ bóng đá sang đá cầu

Nhiều thầy, cô giáo của Trường Tiểu học Trường An (Huế) vẫn còn nhớ cậu học trò nhỏ Lê Văn Đông rất giỏi đá bóng và là một cầu thủ nhí xuất sắc của đội bóng học sinh nhà trường. Năm 2012, Lê Văn Đông đã trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá U11 - Đoàn Bóng đá Huế của HLV Nguyễn Đông Phương. Chơi ở vị trí tiền đạo, Lê Văn Đông được HLV Nguyễn Đông Phương đánh giá là một cầu thủ tiềm năng với thể hình đẹp, chơi được cả hai chân và đặc biệt là kỹ thuật rất khéo. Thế nhưng, một bước ngoặt đã đến với cậu bé Đông khi các thầy giáo của Trường Tiểu học Trường An đã chọn em vào đội tuyển đá cầu tham gia Hội khỏe Phù Đổng của thành phố Huế.

Cậu học sinh lớp 5 đã lọt vào “mắt xanh” của HLV trưởng đội tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Hiền từ giải đấu này. Cũng trong năm đó, Lê Văn Đông đã được chọn vào đội tuyển đá cầu của Thừa Thiên Huế tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Nghệ An. “Đó là một bước ngoặt quyết định của cuộc đời em. Thực ra, em cũng rất đam mê bóng đá và bỏ bóng đá cũng tiếc lắm. Thế nhưng, khi sang chơi đá cầu em cảm thấy mình thoải mái hơn, đôi chân như được thăng hoa cùng chiếc cầu và quan trọng nữa là lúc đó ở Huế môn đá cầu còn ít người biết đến lắm. Thế là em chọn đá cầu” - Lê Văn Đông nhớ lại.

Tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Nghệ An trở về, Lê Văn Đông đã được HLV Nguyễn Văn Hiền chính thức chọn vào đội tuyển đá cầu của Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế. Mặc dù, xuất phát điểm của Đông so với các đồng đội cùng trang lứa ở đội tuyển đá cầu lúc đó “chậm một bước”, nhưng chỉ sau vài tháng, Đông đã khẳng định được năng khiếu của mình, trở thành chủ công của đội và là vận động viên nam đá cầu số 1 của Huế.

Lê Văn Đông và tấm HCV châu Á năm 2025

Những tấm huy chương Vàng

VĐV đá cầu Lê Văn Đông bộc bạch: “Đá cầu đã mang lại cho em thật nhiều niềm vui và cả niềm tự hào cho gia đình”. Nhưng để đến được những bến bờ vinh quang, cậu bé Lê Văn Đông đã trải qua những tháng năm dài khổ luyện trên sân tập, trên những đấu trường. Sau 8 năm tập luyện và thi đấu dưới sự huấn luyện trực tiếp của HLV Nguyễn Văn Hiền, đến năm 2020, tại Giải vô địch đá cầu quốc gia tổ chức ở Đồng Tháp, VĐV Lê Văn Đông mới có được quả ngọt đầu tiên với chiếc HCV đôi nam nữ.

Đến bây giờ, Lê Văn Đông vẫn còn nhớ rất rõ trận chung kết cách đây 6 năm: “Năm đó, so với các tỉnh, thành khác thì đá cầu Huế vẫn là ẩn số vì trước đó chưa có thành tích gì. Đó cũng là lý do các VĐV của Huế thi đấu với tinh thần thoải mái nhất. Ở nội dung đôi nam nữ, em và Phan Thị Tuyết đã thi đấu rất ấn tượng từ vòng loại cho đến vòng bán kết. Trận chung kết, đối thủ của chúng em là cặp đôi Điền - Xuân của Đồng Tháp. Đây là 2 VĐV có bề dày thành tích, đã 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia. Đó là một trận đấu căng thẳng, khi cặp đôi của Đồng Tháp dẫn trước 1 - 0 khá dễ dàng. Thế nhưng, với sức trẻ và sự thoải mái về tâm lý thi đấu, cặp đôi Đông - Tuyết của Huế đã xuất sắc lội ngược dòng để mang về tấm HCV quý giá cho đá cầu Huế”.

Đây cũng là chiếc HCV quốc gia đôi nam nữ đầu tiên của đá cầu Huế và đặc biệt 2 VĐV Lê Văn Đông và Phan Thị Tuyết năm đó mới ở tuổi 19, lứa tuổi đang còn thi đấu ở giải trẻ, nhưng đã được HLV Nguyễn Văn Hiền mạnh dạn đăng ký thi đấu ở giải vô địch quốc gia và bất ngờ mang về chức vô địch cho đá cầu Huế.

Sau chiếc HCV quốc gia năm 2020, Lê Văn Đông đã được tuyển chọn vào đội tuyển đá cầu quốc gia. Với lối chơi toàn diện, đặc biệt là những cú santo ngoạn mục, Lê Văn Đông luôn có mặt trong thành phần đội tuyển nam thi đấu ở nội dung đồng đội nam. Hai chiếc HCV nội dung đồng đội nam (3 người) châu Á năm 2024, 2025 và chiếc HCB nội dung đồng đội nam (4 người) châu Á năm 2025 đã khẳng định được đẳng cấp của “chàng trai vàng” đá cầu xứ Huế Lê Văn Đông.

HLV Nguyễn Văn Hiền nhận xét về cậu học trò xuất sắc của mình: “Cùng với Nguyễn Thị Thùy Linh (nhà vô địch đá cầu thế giới), Lê Văn Đông là VĐV đá cầu xuất sắc không chỉ của Huế mà của cả nước. Em là một tấm gương VĐV thể thao vượt khó rất đáng trân trọng. Tôi tin em sẽ tiếp tục có những thành tích mới khi đang ở độ tuổi chín của một vận động viên đá cầu”.

Mục tiêu của Lê Văn Đông trong năm 2026 chính là được tham dự Giải đá cầu thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới ở Pháp.