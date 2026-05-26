Di tích Cổ Nhạc Từ chờ được trùng tu

Trải qua hàng chục năm tồn tại, di tích Cổ Nhạc Từ chưa được trùng tu và đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Cổ Nhạc Từ được xây dựng vào năm 1966 nằm trên kiệt 127 đường Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân) là ngôi từ đường thờ tổ bộ môn ca nhạc truyền thống Huế, một loại hình ca nhạc cổ truyền có lịch sử lâu đời, giữ vị trí quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Hàng năm lễ giỗ tổ nghề được các nghệ sĩ tổ chức vào 16/3 và 16/10 âm lịch.

Khu đất xây dựng Cổ Nhạc Từ nguyên là khu vực Tân Miếu do Vua Thành Thái tạo dựng năm 1891 để thờ phụ hoàng là Vua Dục Đức (1853 - 1884). Năm 1899, Vua Dục Đức được đưa về thờ ở điện Long Ân. Năm 1966, đức Từ Cung, tức Đoan Hy Hoàng Thái Hậu, vợ Vua Khải Định đồng ý cho ban cổ nhạc Đại Nội sử dụng để xây dựng từ đường. Thời điểm xây dựng chính thức được ghi lại là vào ngày 11/8 năm Bính Ngọ tức ngày 25/9/1966. Cổ Nhạc Từ được Hội Ca nhạc truyền thống Huế quản lý và sử dụng cho đến nay.

Khu đất này rộng gần 250m2 nhìn về hướng Nam bao gồm có các công trình kiến trúc như cổng, hệ thống tường thành, tiền đường, nội điện, sân vườn…

Di tích Cổ Nhạc Từ có mối quan hệ đặc biệt, gắn bó mật thiết với quá trình phát triển nền âm nhạc nói chung và bộ môn ca nhạc truyền thống Huế nói riêng. Đó còn là nơi thờ tự thiêng liêng gắn bó lâu dài, sâu sắc với đời sống tâm linh, cuộc sống nghề nghiệp của các nghệ sĩ đàn hát ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) có quyết định công nhận nhà thờ Cổ Nhạc Từ là di tích cấp tỉnh.

Tuy nhiên trải qua thời gian, di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng. Theo đánh giá từ chính quyền, phần móng nhà thờ bị nghiêng lún sứt vỡ một số đoạn, các lớp vữa xây trát bị thoái hóa; phần lớn hệ thống tường bị nứt, các hệ thống tranh tường bị phồng rộp, hư hại nặng.

Trong khi đó kết cấu gỗ hệ mái đã xuống cấp nặng do bị mủn mục, mối mọt xông phá. Một số cấu kiện đã bị nứt dọc thân, phần mái lợp bằng ngói cũng bị trụt, đứt gãy, gây ra thấm dột. Đặc biệt, gần đây một phần hệ mái ngói bị đổ sập và có nguy cơ lan rộng. Ngoài ra, các công trình bên ngoài như bình phong, cổng, tường rào… cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Mái của di tích Cổ Nhạc Từ bị hư hỏng

Nhà thơ Võ Quê, Chủ nhiệm CLB Ca Huế thính phòng - người từng nhiều lần lên tiếng về sự xuống cấp của di tích này cho biết, mới đây ngày 16/3 âm lịch (tức 2/5 dương lịch) Hội Âm nhạc truyền thống Huế không tổ chức được lễ giỗ tổ nghề ở đây theo quy mô như mọi năm vì di tích quá xuống cấp. Song, bằng tấm lòng tri ân tiền nhân, ông cùng một số nghệ sĩ đã cố gắng tổ chức lễ giỗ trang nghiêm, thành kính nhất có thể trong sự tiếc nuối. “Đây là một di tích quan trọng đối với Huế. Vì thế các cơ quan chức năng cần sớm có phương án trùng tu di tích”, nhà thơ Võ Quê mong mỏi.

Theo đại diện UBND phường Phú Xuân, Cổ Nhạc Từ là một di tích có giá trị tiêu biểu, đặc sắc về mặt lịch sử và văn hóa, một bộ phận của Quần thể di tích Cố đô Huế. Đây còn là thiết chế văn hóa nghệ thuật độc đáo có vị trí không kém phần quan trọng trong nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Thời gian qua, di tích này chưa từng được tu bổ, thêm vào đó bị tác động của thời tiết nên xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích là việc hết sức cần thiết và cấp bách.

Mới đây, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân đã đến khảo sát, ghi nhận hiện trường thực tế. Theo đại diện lãnh đạo đơn vị này, sẽ đề xuất phương án bảo vệ khẩn cấp, sau đó mới tính đến phương án bảo quản, tu bổ lâu dài.

Dự kiến kinh phí bảo quản, tu bổ khoảng 3,6 tỷ đồng. Sắp tới, phường Phú Xuân sẽ có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế xem xét, kiểm tra, xác nhận tình trạng di tích Nhà thờ Cổ Nhạc Từ. Từ đó có căn cứ để xác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nhà thờ Cổ Nhạc Từ theo đúng thẩm quyền và trình tự quy định.