Miễn phí vé tham quan khi tham gia VnExpress Marathon Huế 2026

ClockThứ Hai, 06/04/2026 18:24
HNN.VN - Trong quá trình tham gia VnExpress Marathon Huế 2026, chính sách miễn phí vé tham quan các di tích thuộc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý sẽ giúp runner trong và ngoài nước có cơ hội khám phá thêm về lịch sử, kiến trúc và văn hóa Cố đô.

Tập trung phối hợp, tổ chức thành công giải chạy VnExpress Marathon Hue

 Một khoảnh khắc ngộ nghĩnh và có tính lan tỏa trên đường chạy VnExpress Marathon Huế 2025

Cụ thể, trong 3 ngày, từ 17-19/4, những runner tham dự VnExpress Marathon Huế 2026 sẽ được tham quan miễn phí các di tích thuộc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, bao gồm: Đại Nội (Hoàng cung), các lăng vua (Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, Khải Định, Thiệu Trị), Cung An Định và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Để hưởng chính sách ưu đãi này, VĐV chỉ cần xuất trình Bib và giấy tờ tùy thân khi đến các di tích nói trên. Trong đó, mỗi Bib tương ứng với 1 lượt vào cổng miễn phí tại từng địa điểm, không áp dụng cho người đi cùng và Bib không chính chủ. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho VĐV tham gia giải, đồng thời để kiểm soát số lượng khách tại các điểm di tích trong thời gian cao điểm.

"Giải được tổ chức trong bối cảnh Huế bước vào giai đoạn phát triển du lịch mới, hướng đến việc kết hợp chặt chẽ giữa di sản, lễ hội và các sự kiện thể thao quy mô lớn. Việc mở cửa miễn phí cho VĐV không chỉ tạo điều kiện để người tham gia hiểu hơn về điểm đến, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Huế, một thành phố di sản gắn với du lịch thể thao - xu hướng đang được nhiều điểm đến trên thế giới áp dụng", Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ.

VnExpress Marathon Huế 2026 chính thức diễn ra vào ngày 19/4 với 3 cự ly: 5km, 10km và 21km, dự kiến thu hút khoảng 9.000 runner trong và ngoài nước, với cung đường đi qua nhiều địa danh đặc trưng của thành phố, như: cầu Trường Tiền, sông Hương, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế..., trong đó, nổi bật là hành trình “ôm trọn” Kinh thành cổ, qua đó giúp các VĐV có cơ hội cảm nhận trọn vẹn hơn không gian di sản.

Cũng như mọi năm, trong khuôn khổ VnExpress Marathon Huế 2026 còn có giải chạy Kun Marathon - giải chạy miễn phí dành cho các bé từ 6 - 10 tuổi với quy mô 2.000 runner “nhí”, tổ chức trước ngày thi đấu chính thức (từ 6h - 17h ngày 18/4).

Năm ngoái, trong tuần lễ diễn ra VnExpress Marathon Huế 2025, Huế đón 109.000 lượt khách (trong đó có 12.000 runner cùng gia đình, bạn bè), tổng doanh thu ước đạt 221 tỷ đồng với công suất phòng đạt 90%. Lượng khách đổ về các điểm di tích trong thời gian áp dụng miễn vé cũng tăng đột biến, tiêu biểu như Đại Nội đón hơn 20.000 lượt khách, lăng Tự Đức ghi nhận hơn 8.300 lượt tham quan… 

HÀN ĐĂNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

Sáng 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” năm 2026.

Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi
Huế - mùa dịu dàng

Ấy là mùa của những ngày cuối xuân - chớm hạ, ve bắt đầu nối nhau râm ran trên những tán cây. Mùa này - đoạn những ngày tháng 3 đầu tháng 4, đêm khuya và sáng sớm Huế còn se se lạnh nên trong ngày cũng có nhiều quãng thời gian mát mẻ. Đây là điều kiện quá lý tưởng để du khách gần xa đến Huế trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, di tích, danh thắng và đời sống thường nhật của cố đô này.

Huế - mùa dịu dàng
Gần 3.000 người tham dự Ngày chạy Olympic & Giải việt dã thành phố

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc” và Khai mạc Giải việt dã truyền thống lần thứ 34 năm 2026 - môn thi đấu Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố lần thứ X diễn ra sáng 22/3 tại Nghinh Lương Đình.

Gần 3 000 người tham dự Ngày chạy Olympic Giải việt dã thành phố

