Hương thơ xứ Huế tiếp tục lan tỏa tình yêu thi ca

Chương trình văn nghệ sôi nổi tại Đại hội CLB Hương thơ xứ Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

CLB Hương thơ xứ Huế được thành lập từ năm 2006, hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tự chủ nhằm tạo sân chơi cho những người yêu thi ca và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Huế. Qua gần 20 năm hoạt động, CLB đã xây dựng đội ngũ gần 60 hội viên, xuất bản 3 tập thơ, trong đó có hai tập thơ phát hành trên toàn quốc là “Vần thơ lục bát quê ta” năm 2011 và “Về với sông thơ” năm 2013.

Trong nhiệm kỳ qua, CLB đã tổ chức các đêm giao lưu thơ nhạc nhân dịp Quốc khánh 2/9, tham gia các hoạt động hưởng ứng Festival Huế, giao lưu với CLB thơ Quảng Trị, tổ chức dã ngoại sáng tác tại Lăng Cô và nhiều buổi sinh hoạt thơ ca định kỳ. Trong nhiệm kỳ, CLB cũng đã kết nạp thêm 5 hội viên mới, từng bước mở rộng kết nối với những người yêu thơ đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, CLB đặt mục tiêu duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, phát triển thêm từ 15 đến 20 hội viên mới, nâng cao chất lượng sáng tác, tăng cường giao lưu với các CLB bạn và hoàn thành xuất bản tập thơ chung của CLB.

Bên cạnh đó, CLB cũng hướng tới thành lập đội văn nghệ để phục vụ các chương trình giao lưu, biểu diễn thơ nhạc, góp phần lan tỏa tình yêu thi ca và giá trị văn hóa Huế trong đời sống cộng đồng.