  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 24/05/2026 11:15

Hương thơ xứ Huế tiếp tục lan tỏa tình yêu thi ca

HNN.VN - Sáng 24/5, Câu lạc bộ (CLB) Hương thơ xứ Huế tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của đông đảo hội viên, người yêu thơ trên địa bàn TP. Huế.

Hội thơ Hương Giang với chương trình thơ ca nhớ Bác “Thi dĩ ngôn chí": Tôn vinh di sản thơ ca hoàng đế Triều Nguyễn"Trước biển lớn" - chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động

Chương trình văn nghệ sôi nổi tại Đại hội CLB Hương thơ xứ Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 

CLB Hương thơ xứ Huế được thành lập từ năm 2006, hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tự chủ nhằm tạo sân chơi cho những người yêu thi ca và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Huế. Qua gần 20 năm hoạt động, CLB đã xây dựng đội ngũ gần 60 hội viên, xuất bản 3 tập thơ, trong đó có hai tập thơ phát hành trên toàn quốc là “Vần thơ lục bát quê ta” năm 2011 và “Về với sông thơ” năm 2013.

Trong nhiệm kỳ qua, CLB đã tổ chức các đêm giao lưu thơ nhạc nhân dịp Quốc khánh 2/9, tham gia các hoạt động hưởng ứng Festival Huế, giao lưu với CLB thơ Quảng Trị, tổ chức dã ngoại sáng tác tại Lăng Cô và nhiều buổi sinh hoạt thơ ca định kỳ. Trong nhiệm kỳ, CLB cũng đã kết nạp thêm 5 hội viên mới, từng bước mở rộng kết nối với những người yêu thơ đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, CLB đặt mục tiêu duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, phát triển thêm từ 15 đến 20 hội viên mới, nâng cao chất lượng sáng tác, tăng cường giao lưu với các CLB bạn và hoàn thành xuất bản tập thơ chung của CLB.

Bên cạnh đó, CLB cũng hướng tới thành lập đội văn nghệ để phục vụ các chương trình giao lưu, biểu diễn thơ nhạc, góp phần lan tỏa tình yêu thi ca và giá trị văn hóa Huế trong đời sống cộng đồng.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
Thơ caHương thơxứ Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Chàng trai vàng” của môn đá cầu xứ Huế

Đầu năm 2026 này, vận động viên đá cầu Lê Văn Đông vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế với thành tích đoạt Huy chương Vàng (HCV) đồng đội nam tại Giải vô địch đá cầu châu Á lần thứ 3 - năm 2025.

“Chàng trai vàng” của môn đá cầu xứ Huế
Một ngày làm đầu bếp xứ Huế

Xắn tay áo lên, trực tiếp sơ chế nguyên liệu, nêm nếm và thưởng thức những món ăn truyền thống... là hành trình “chạm” vào văn hóa ẩm thực Huế theo cách gần gũi nhất của nhiều du khách ngoại quốc.

Một ngày làm đầu bếp xứ Huế
Chuyện ngô đồng xứ Huế

Tháng Ba, khi tiết trời cuối xuân gần dứt để chuyển sang cái nắng đầu hè, cũng là lúc hoa ngô đồng trong Hoàng cung khoe sắc. Những vòm tán tím phớt hồng điểm xuyết giữa không gian xanh vời vợi cổ kính đã tạo thêm cảnh sắc thơ mộng, hấp dẫn du khách.

Chuyện ngô đồng xứ Huế
“Xứ Huế: Con người, di tích và hiện vật”

Đó là tựa sách vừa được Nhà Xuất bản Thuận Hóa ra mắt cuối tháng 3/2026. Để có hơn 20 bài viết trong cuốn sách này là quá trình dốc sức nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu, điền dã của hai tác giả Nguyễn Đức Lộc và Lê Thị Mai An (hiện đang công tác tại Bảo tàng Lịch sử TP. Huế).

“Xứ Huế Con người, di tích và hiện vật”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top