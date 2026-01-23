  • Huế ngày nay Online
Saudi Arabia hoãn vô thời hạn tổ chức Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á

ClockThứ Hai, 26/01/2026 09:13
Ủy ban Olympic Saudi Arabia và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vừa nhất trí hoãn vô thời hạn tổ chức Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á lần thứ 10, vốn được lên kế hoạch vào năm 2029 tại khu nghỉ dưỡng trên núi thuộc dự án "siêu thành phố" NEOM hàng đầu của quốc gia Arab vùng Vịnh.

Khai mạc Á vận hội mùa Đông 2025 tại 'thành phố băng' của Trung Quốc

 Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Trojena, thuộc siêu dự án NEOM của Saudi Arabia, nơi dự kiến diễn ra Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á. (Ảnh: soulofsaudi.com)

Trong thông báo ra ngày 24/1, OCA cho biết 2 cơ quan đã nhất trí cập nhật kế hoạch đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á trong thời gian tới. Theo đó đại hội thể thao này sẽ được tổ chức vào một thời điểm khác và thông tin cụ thể sẽ được thông báo sau. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ lý do cho quyết định đột ngột trên.

Thay vào đó, Saudi Arabia dự tính đăng cai loạt sự kiện thể thao mùa Đông riêng lẻ những năm tới. Thông báo nhấn mạnh quyết định được đưa ra sau quá trình tham vấn rộng rãi giữa 2 tổ chức, phản ánh cam kết chiến lược chung đối với sự phát triển bền vững và dài hạn của các môn thể thao mùa Đông tại Saudi Arabia cũng như khu vực Tây Á.

Kỳ đại hội này vốn được lên lịch tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Trojena đang được xây dựng tại vùng núi của NEOM. Siêu dự án NEOM trải dài trên diện tích 26.500km2, là khu tổ hợp công nghệ cao khu vực Biển Đỏ, trong đó có nhiều khu công nghiệp và logistics, dự tính hoàn thành quá trình xây dựng vào năm 2026. Dự án trị giá 500 tỷ USD này là một phần trong chương trình "Tầm nhìn 2030" của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman với mục đích đa dạng hóa nền kinh tế Saudi Arabia, giảm sự phụ thuộc vào lĩnh vực dầu mỏ.

https://nhandan.vn/saudi-arabia-hoan-vo-thoi-han-to-chuc-dai-hoi-the-thao-mua-dong-chau-a-post939054.html

Theo nhandan.vn
