Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân

HNN.VN - Nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Thuận Hóa tổ chức Hội Xuân Thuận Hóa Bính Ngọ 2026 tại Không gian Sách & Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa). Chương trình diễn ra vào ngày 1/2, mang chủ đề “Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân”.

Poster Chương trình  "Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân"

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm đầu Xuân “Tết Huế - Tết Ngựa” với sự tham gia của TS. Trần Đình Hằng và TS. Nguyễn Thiện Đức. Thông qua những câu chuyện gần gũi, sinh động, các diễn giả giúp phụ huynh và trẻ em hiểu rõ hơn về hình tượng con ngựa trong văn hóa truyền thống, cũng như tinh thần khởi đầu năm mới khỏe khoắn, tích cực của người Việt.

Cùng với đó là không gian gian hàng trải nghiệm văn hóa - ẩm thực Tết Huế, với 25 - 30 gian hàng giới thiệu sách, đồ chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống và các món bánh Tết gắn liền với ký ức nếp nhà xưa. Các hoạt động vẽ tranh, làm sản phẩm thủ công, trải nghiệm làng nghề để trẻ em tiếp cận văn hóa truyền thống một cách tự nhiên, sinh động. Đặc biệt, hơn 800 em nhỏ trong trang phục áo dài truyền thống sẽ tham gia hoạt động bộ hành “Hòa nhịp tuổi thơ - Dung dăng dung dẻ”, sải bước từ Không gian Sách và Văn hóa Huế đến khu vực cầu gỗ lim, mang đến hình ảnh mùa Xuân rộn ràng giữa lòng đô thị và khép lại chương trình bằng đêm văn nghệ “Âm thanh Xuân Cố Đô”.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Hội Xuân là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn từ đầu tháng 1/2026 đến sau Tết Nguyên đán, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Huế, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng và mang đến niềm vui ngày xuân cho người dân, du khách.

THANH HƯƠNG
