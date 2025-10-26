Tiếp sức cho người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra thực tế mô hình phát triển kinh tế của khách hàng

Chính sách nhân văn

Thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng động, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ tháng 6/2020 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền tại khu dân cư với trên 2.500 lượt người tham dự, cùng 55 buổi tuyên truyền bằng xe phát thanh lưu động, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với người từng lầm lỡ.

Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đã tổ chức 19 lớp tư vấn pháp lý, tâm lý và định hướng nghề nghiệp cho gần 300 phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù; hỗ trợ đăng ký cư trú cho 1.683 người, cấp đổi căn cước cho 1.679 người, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 1.991 người và hỗ trợ xóa án tích cho 61 trường hợp.

Đặc biệt, công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cũng được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng. Thông qua các chương trình hỗ trợ, 346 người được đào tạo nghề, 918 người được tư vấn, giới thiệu việc làm và 421 người được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận lao động.

UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: “Công tác tái hòa nhập cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm, giữ vững an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng”.

Tạo sinh kế bền vững

Một trong những rào cản lớn nhất đối với người chấp hành xong án phạt tù là thiếu việc làm và nguồn vốn để bắt đầu lại cuộc sống. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, thành phố Huế đã triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

“Từ khi triển khai đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã cho vay 190 lượt người với tổng số tiền giải ngân hơn 16 tỷ đồng, hiện dư nợ đạt gần 13,8 tỷ đồng với 186 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn này đã giúp nhiều người mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, mở cửa hàng kinh doanh nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống và tự tin hòa nhập cộng đồng”, ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Thực tế cho thấy, khi có việc làm ổn định và thu nhập hợp pháp, người từng lầm lỡ không chỉ vượt qua mặc cảm mà còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại phường Phú Xuân - địa bàn trung tâm của thành phố với hơn 129.000 nhân khẩu, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được triển khai khá hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, địa phương có gần 500 người chấp hành xong án phạt tù trở về sinh sống.

Ông Nguyễn Hồ Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết: “Chính quyền phường đã chỉ đạo lực lượng công an và các đoàn thể thường xuyên theo dõi, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm. Đến nay, phường đã hỗ trợ 5 trường hợp vay vốn với tổng số tiền 480 triệu đồng để phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống”.

Xóa bỏ định kiến

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn những khó khăn nhất định, như tâm lý mặc cảm, sự e ngại của một số doanh nghiệp khi tiếp nhận lao động, hay nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế.

Theo các cơ quan chức năng, để công tác này đạt hiệu quả bền vững, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ định kiến, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho người từng lầm lỡ.

“Mỗi người chấp hành xong án phạt tù được giúp đỡ tái hòa nhập thành công không chỉ mang lại hạnh phúc cho một gia đình mà còn góp phần xây dựng một khu dân cư bình yên, một xã hội an toàn”, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác tái hòa nhập cộng đồng vừa qua.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, những cánh cửa mới đang dần mở ra cho những người từng lầm lỡ, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.