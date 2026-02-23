Hơn 1.100 tỷ đồng chăm lo người có công trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bộ Nội vụ cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan này đã tham mưu thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, Bộ đã tham mưu tổ chức 2 đợt tặng quà cho người có công với cách mạng, mỗi đợt tặng quà cho 1,6 triệu đối tượng với tổng kinh phí thực hiện là 1.100 tỷ đồng (tăng hơn 100%, tương đương tăng 656 tỷ đồng so với năm 2025) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bao gồm các mức quà sau.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao quà và thăm hỏi gia đình chính sách tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. (Ảnh Moha)

Thứ nhất là quà tặng của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, tính đến ngày 11/2/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP bảo đảm kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng và đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Nội vụ. Trong đó, quà tặng được thực hiện bằng hình thức tiền mặt với mức quà tặng là 400.000 đồng. Tổng số đối tượng được tặng quà là 1,6 triệu người với tổng kinh phí thực hiện là 660 tỷ đồng.

Thứ hai là quà tặng của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 5/1/2026 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng bảo đảm đúng thời hạn trước ngày 31/1/2026.

Trong đó, quà tặng được trao tới 14 nhóm đối tượng người có công cụ thể bằng hình thức tiền mặt, với 2 mức quà là 300.000 đồng và 600.000 đồng. Tổng số đối tượng được tặng quà là 1,6 triệu người, với tổng kinh phí thực hiện là 502 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ quà tặng đối với 18 đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ thăm hỏi, tặng quà đối với hơn 900 đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, 6 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ngoài ra, tại các địa phương, trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Tổng kinh phí này đạt hơn 2.600 tỷ đồng tặng cho hơn 3 triệu lượt đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ.

