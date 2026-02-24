Không còn cảnh chen chúc như mọi năm

Khách mua sản phẩm vàng ngày vía Thần Tài

Đa dạng sản phẩm

Ngày vía Thần Tài năm nay, nhiều tiệm bánh kem cho ra mắt các sản phẩm bánh hình hũ vàng, thỏi vàng, Thần Tài, mèo Thần Tài... với đa dạng phân khúc đáp ứng nhu cầu của người dân. Các sản phẩm này có giá từ 250 đến 500 ngàn đồng/chiếc; loại bánh nhỏ hơn dao động từ 50 đến 120 ngàn đồng/set; bánh bao hình hũ vàng cũng có giá từ 15 đến 25 ngàn đồng/chiếc khá hút khách. Nhiều cửa hàng còn tận dụng ngày này thiết kế các combo lễ nhỏ gọn, tiện lợi phục vụ nhu cầu khách hàng.

Đáng chú ý, trong ngày này, thói quen mua vàng và các vật phẩm phong thủy cũng được nhiều người lựa chọn tạo nên không khí mua sắm khá sôi động trên thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng vì thế cũng khá “chăm chút” cho các sản phẩm vàng, nhất là các sản phẩm mang tính đặc trưng trong năm. Từ nhiều tháng trước Tết, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã nghiên cứu, chuẩn bị kế hoạch thiết kế danh mục sản phẩm tết Bính Ngọ. Dịp này, PNJ giới thiệu nhiều sản phẩm mới: Kim bảo như ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập nhị linh thú hay Blindbox vàng Mã tiến đắc lộc.

Dấu ấn năm Bính Ngọ cũng cũng được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (DOJI) chăm chút, trong đó dòng sản phẩm con giáp vẫn là sản phẩm chủ đạo. Lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa quay về mang theo vinh hoa và bình an, DOJI giới thiệu hai phiên bản: Kim mã phát lộc uy phong và Kim mã chiêu tài mang sắc thái mềm mại. Những sản phẩm chủ lực trong ngày vía Thần Tài như: Kim Thần Tài, nhẫn Hưng - Thịnh - Vượng, charm Kim Mã cũng được các cửa hàng của DOJI giới thiệu trong đợt này. Nắm bắt nhu cầu đầu tư và tích lũy kim loại quý, Tập đoàn DOJI cũng mở bán dòng sản phẩm bạc Ngân Bảo DOJI, với 2 sản phẩm: Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng).

Với các thương hiệu khác như: Thuận Thành - Duy Mong, Phước Lộc, Rồng Vàng… các sản phẩm nhẫn trơn 9999, vàng thiết kế hình Thần Tài, âu vàng cũng hút khách trong ngày vía Thần Tài.

Nhiều sản phẩm cháy hàng

Các sản phẩm vàng in chữ: Lộc, Phát, Tài của PNJ thu hút đông khách hàng lựa chọn

Theo khảo sát, các doanh nghiệp đều có sự chuẩn bị khá kỹ cho ngày vía Thần Tài. Song, thị trường năm nay lại có nhiều chuyển biến khác mọi năm. Thay vì tập trung mua vàng ngay ngày vía Thần Tài, nhiều người lựa chọn mua vàng sớm trước ngày mồng 10, các sản phẩm có trọng lượng nhỏ được ưa chuộng hơn.

Đó cũng là lý do ngay từ 8h sáng mồng 10, các cửa hàng của DOJI đều báo hết các sản phẩm đồng vàng Kim Mã; cửa hàng PNJ Next cũng báo hết các sản phẩm vàng in chữ: Lộc, Phát, Tài.

Lãnh đạo DOJI chi nhánh Huế thông tin, năm nay, người mua vàng không còn tập trung mua nhiều vào ngày vía Thần Tài mà thay vào đó họ đều mua hoặc đặt trước các sản phẩm yêu thích từ ngày mồng 8 Tết khi DOJI bắt đầu tổ chức lễ hội vàng. Các sản phẩm đồng vàng Kim Mã của công ty tại Huế hầu như hết hàng từ sớm. Chi nhánh phải đăng ký điều chuyển hàng từ các địa phương khác về Huế để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngoài các sản phẩm chủ lực của các thương hiệu lớn, các sản phẩm vàng có trọng lượng nhỏ từ 1, 3, 5 phân của các cửa hàng vàng trên địa bàn có số lượng khách hàng hỏi mua nhiều nhất.

Bà Hoàng Thị Thảo, chủ cửa hàng vàng Thuận Thành - Duy Mong cho hay, năm nay, người mua vàng không còn tập trung mua với số lượng lớn như mọi năm. Đa phần, người dân chọn các sản phẩm nhẫn trơn nhỏ từ 1, 3, 5 phân; âu vàng hay hình Thần Tài nhỏ… chủ yếu để cầu may là chính.

Khách mua ở Thuận Thành - Duy Mong không còn tập trung vào ngày vía Thần Tài như mọi năm

Chia sẻ về lý do, bà Hoàng Thị Thảo cho hay, giá vàng trong ngày vía Thần Tài dù có giảm so với ngày trước đó, song vẫn rất cao so với trước đây nên không phải ai cũng có điều kiện mua nhiều.

Đó cũng là thực tế, khi hiện nay, giá vàng đang có nhiều diễn biến khó lường thậm chí có thời điểm giá vàng trong nước đã tiến sát mốc gần 200 triệu đồng/lượng. Số liệu từ Thống kê Thành phố cũng cho thấy, chỉ số giá vàng tháng 1/2026 tăng 5,24% so với tháng trước và tăng 76,95% so với cùng kỳ.