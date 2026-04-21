Văn hóa đọc gắn với đổi mới tiếp cận tri thức trong thời đại số

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (giữa) tham quan không gian trưng bày tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Đại diện lãnh đạo thành phố, cùng các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc trẻ đã đến tham gia, hưởng ứng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh giá trị của sách, cùng khơi dậy tình yêu sách, củng cố nền tảng tri thức và hướng tới xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt hơn, trong bối cảnh mới, việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là số hóa tài liệu và di sản tri thức, đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh nhiều sự kiện diễn ra, Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026 đã ra mắt 2 ấn phẩm mới thuộc Tủ sách Huế. Đến nay, Tủ sách Huế đã giới thiệu 16 ấn phẩm giá trị, góp phần hình thành nguồn tư liệu nghiên cứu phong phú, có chiều sâu lịch sử và học thuật. 2 ấn phẩm được ra mắt lần này là Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn (tập 1và 2), với hơn 2.700 trang và 165 công trình khảo cứu, nghiên cứu tiêu biểu, được tuyển chọn từ Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trong hơn 20 năm, từ 1991 - 2012.

Lãnh đạo thành phố và Sở Văn hóa và thể thao tặng sách đến các đơn vị

Nhân dịp này, hơn 200 bản sách sẽ được trao tặng đến các thư viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và địa phương nhằm tiếp tục lan tỏa tri thức đến cộng đồng.

Cũng trong buổi lễ, TP. Huế chính thức phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 và Cuộc thi Thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”. Các cuộc thi là sân chơi trí tuệ và là môi trường nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” là sáng kiến mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của địa phương. Không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Huế qua từng trang sách, Tủ sách Huế còn từng bước hình thành một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng của Cố đô. Đây là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, học tập và là nền tảng quan trọng để xây dựng Huế trở thành đô thị văn hóa, di sản.

Không gian Cuộc thi Thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cũng nhấn mạnh, văn hóa đọc đang theo dòng chảy chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, vì thế đòi hỏi những cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả hơn. Địa phương đã và đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng số và mạng xã hội để quảng bá sách, lan tỏa tri thức. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Sáng cùng ngày, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Trường Cao đẳng Huế tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh giá trị của sách, lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên. Chương trình diễn ra tại Thư viện trường với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động phong phú, được thiết kế sáng tạo, phù hợp với xu hướng tiếp cận của học sinh, sinh viên. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách đa dạng, từ chuyên ngành, kỹ năng đến văn hóa - xã hội, giúp người đọc mở rộng hiểu biết và định hướng phát triển bản thân. Khu vực thư viện cũng được bố trí hiện đại, sáng tạo, góp phần thay đổi hình ảnh thư viện theo hướng mở, gần gũi và truyền cảm hứng.

Không gian đọc tại Trường Cao đẳng Huế

Nổi bật trong chương trình là cuộc thi “Bạn đọc thông thái” với hình thức tương tác trực tiếp, tạo sân chơi bổ ích, giúp người tham gia nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy. Dịp này, nhà trường cũng vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc tại cuộc thi làm clip “Lên sóng cùng sách”, diễn ra từ 17/3 đến 15/4. Các sản phẩm dự thi không chỉ thể hiện góc nhìn mới mẻ, sáng tạo về sách mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những cuốn sách hay và văn hóa đọc thông qua các nền tảng truyền thông số.