34 bản cổ thư Triều Nguyễn ra mắt công chúng

TS. Nguyễn Phước Hải Trung chia sẻ về những bản sách cổ tại triển lãm

Triển lãm được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị tri thức, khơi gợi niềm yêu thích đọc sách và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo ban tổ chức, kho tàng thư tịch Triều Nguyễn là một di sản tư liệu đồ sộ, phản ánh toàn diện đời sống chính trị, xã hội, văn hóa nghệ thuật, giáo dục khoa cử và quốc phòng của một giai đoạn lịch sử.

Bộ sưu tập trưng bày lần này do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế giới thiệu, được hình thành từ quá trình sưu tầm lâu dài, trong đó có sự đóng góp đáng kể từ các cá nhân yêu di sản đã hiến tặng hiện vật.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết bộ sưu tập gồm nhiều nhóm tư liệu giá trị như thơ văn ngự chế của các vua Nguyễn, tài liệu về văn hóa nghệ thuật, giáo dục khoa cử và hệ thống văn bản hành chính của Triều Nguyễn. Đây là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu về triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Hai bản Thể sách (sách bằng lụa) năm Tự Đức thứ 27 (1874) - hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Không dừng lại ở giá trị nghiên cứu, triển lãm còn là dịp tri ân những cá nhân đã góp phần gìn giữ, trao tặng các tài liệu quý cho bảo tàng. Qua đó, khẳng định ý nghĩa bền vững của những di sản chữ viết mà cha ông để lại.

Với 34 bản sách cổ được giới thiệu, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm, cùng những bản sách có giá trị về văn hóa - lịch sử Triều Nguyễn, triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản tư liệu, hiểu thêm về tâm huyết của tiền nhân, từ đó nuôi dưỡng ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/4.

* Cùng ngày, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu cuốn sách “Nguyễn Đắc Xuân – Người cầm bút với Huế mình” - ấn phẩm thứ 90, cũng là một trong những công trình đặc biệt của ông.

Buổi giới thiệu sách có sự tham dự của các nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử, các nhà văn, nhà thơ

Cuốn sách khổ 24x24cm, dày 344 trang, do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành cuối năm 2025, tập hợp gần 1.000 bức ảnh đen trắng và ảnh màu, kèm theo chú thích chi tiết về bối cảnh ra đời, sự kiện và những lần gặp gỡ các nhân vật gắn với hành trình nghiên cứu, sáng tác của tác giả.

Mỗi bức ảnh trong sách là một lát cắt ký ức, phản ánh các giai đoạn hoạt động của Nguyễn Đắc Xuân từ thời tham gia đấu tranh yêu nước đến quá trình dấn thân nghiên cứu lịch sử, văn hóa Huế.

Sách được chia thành 10 phần, lần lượt đi qua các chặng đời của tác giả: từ quê hương, tuổi thơ, gia đình; những năm tháng tranh đấu, kháng chiến; đến hành trình cầm bút, nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa. Nhiều nội dung cũng ghi lại mối liên hệ với hậu duệ các vua cuối triều Nguyễn, những người thầy, bạn bè, tri âm, cùng hành trình xây dựng tủ sách Gác Thọ Lộc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân chia sẻ tại chương trình

Đáng chú ý, trong một chương viết về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế, tác giả đưa người đọc “thăm lại” những địa điểm lịch sử như ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan hay làng Dương Nỗ, đồng thời giới thiệu các nhân vật từng gắn bó với giai đoạn này, qua đó góp thêm tư liệu sống động cho việc tìm hiểu về Bác Hồ.

Nhờ nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Nguyễn Đắc Xuân đã có cơ hội tiếp xúc, ghi chép từ nhiều nhân vật và nguồn tư liệu quý, góp phần làm phong phú thêm bức tranh lịch sử - văn hóa của cố đô trong hơn một thế kỷ.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - ở tuổi 90, cho biết ông đã dành hơn 60 năm cầm bút, vừa tham gia hoạt động cách mạng, vừa nghiên cứu nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo ông, cuốn sách lần này là cách nhìn lại hành trình ấy, đồng thời gợi mở cho bạn đọc một góc nhìn về lịch sử Huế qua nhiều thập niên.

Tại sự kiện, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa cũng chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện gắn với Nguyễn Đắc Xuân, nhấn mạnh sự bền bỉ và tâm huyết của ông trong hành trình viết và gìn giữ ký ức về Huế qua 90 đầu sách đã xuất bản.