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ClockThứ Năm, 09/07/2026 10:21

Triển lãm sách kết hợp áo dài

HNN.VN - “Sách và áo dài - Ươm mầm trí tuệ và tôn vinh bản sắc Việt” là chủ đề triển lãm được Thư viện thành phố tổ chức khai mạc sáng 9/7 tại 29A Lê Quý Đôn (phường Thuận Hóa).

Hơn 600 vũ công hòa nhịp cùng “Vũ điệu Áo dài 2026”Ngắm “Tri thức may, mặc áo dài Huế” qua trình diễn và trưng bày“Áo dài - Nhịp bước thanh xuân”

 Không gian trưng bày triển lãm

Triển lãm nằm trong chuỗi các sự kiện Tuần lễ áo dài Huế 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng, đặc biệt là các em học sinh.

Với hơn 250 tài liệu, sách, triển lãm tập trung vào ba nội dung chính: “Sách - kho tàng tri thức” giới thiệu sách, tư liệu về văn hóa, di sản Việt Nam; “Áo dài - dòng chảy thời gian” tập trung vào các tài liệu áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân và áo dài qua các thời kỳ; “Sách và áo dài - Hội tụ văn hóa” giới thiệu những sản phẩm sáng tạo của học sinh về văn hóa đọc và áo dài.

Dịp này, Thư viện thành phố cũng trưng bày các sản phẩm từ cuộc thi Thiết kế ấn phẩm số về văn hóa đọc với chủ đề “Sách và áo dài - Ươm mầm trí tuệ và tôn vinh bản sắc Việt”.

Cuộc thi thu hút hơn 55 tác phẩm của học sinh THCS và THPT trên địa bàn 2 phường Thuận Hóa và Phú Xuân tham gia. Các tác phẩm thể hiện khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ số của các em để lan tỏa tình yêu sách, tình yêu áo dài và niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện TP. Huế chia sẻ, việc kết hợp giữa sách và hình ảnh áo dài trong triển lãm hôm nay thể hiện sự giao thoa giữa tri thức và truyền thống, văn hóa, góp phần bồi đắp tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và xây dựng văn hóa đọc trong xã hội. Triển lãm được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần khơi dậy tình yêu sách, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn mới.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11/7.

N. MINH
 Từ khóa:
áo dàithiếu nhithư việnHuế
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